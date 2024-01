Ameriško oporišče v Iraku tarča napada

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neimenovani ameriški predstavnik je potrdil napad na oporišče Al Asad ter dejal, da obseg škode še ugotavljajo. Po prvih ocenah je bil v napadu huje ranjen pripadnik iraških varnostnih sil.

Na širšem območju Bližnjega vzhoda se od začetka vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas povečuje napetost. Danes je bilo v domnevnem izraelskem napadu v Damasku ubitih pet pripadnikov iranske revolucionarne garde, Iran pa je ta teden napadel cilje v Iraku in Siriji.

Od oktobra, ko je izbruhnila vojna v Gazi, so bile ameriške sile v Iraku in Siriji tarča več deset napadov, za večino so odgovornost prevzele z Iranom povezane skupine. V Iraku je sicer okoli 2500 ameriških vojakov, v Siriji pa 900.