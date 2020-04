Iran Trumpu zagrozil z odločnim odgovorom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Američanom sporočamo, da smo popolnoma odločeni in resni in da bomo na vse poteze podali odločen odgovor, ki bo učinkovit in hiter," je dejal general.

Dodal je, da je svojim pomorskim enotam ukazal, naj ciljajo na ameriške ladje in sile, če bodo skušale ogrožati varnost iranskih ladij, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Trump je v sredo na Twitterju zagrozil Iranu, da bodo ZDA uničile vse patruljne čolne, ki v Perzijskem zalivu nadlegujejo njihove ladje. ZDA so že prejšnji teden obtoževale Iran, da nadleguje njihove ladje v zalivu.

Foto: Reuters

Zadnje grožnje Trumpa so se zvrstile, potem ko je iranska revolucionarna garda sporočila, da je uspešno izstrelila vojaški satelit. Državni sekretar Mike Pompeo je iransko izstrelitev prvega satelita označil za teroristično dejanje in zatrdil, da bo moral Iran za to plačati.

Po pisanju STA je tudi Francija izstrelitev satelita označila za zaskrbljujoč razvoj dogodkov. Iran bi moral prenehati z vsemi dejavnostmi, ki so povezane z razvojem balističnih raket, ki bi jih lahko uporabili v jedrske namene, so sporočili iz zunanjega ministrstva v Parizu.

Preberite še: