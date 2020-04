Trump napovedal prekinitev zakonitega priseljevanja v ZDA

"V luči napada nevidnega sovražnika in tudi zaradi potrebe po zaščiti delovnih mest velikih ameriških državljanov bom podpisal izvršni ukaz za začasno prekinitev priseljevanja v ZDA," je tvitnil Trump, ki ni pojasnil, za kaj gre. Nevidni sovražnik je v tem primeru novi koronavirus.

Tvita ni pojasnil ali komentiral še nihče od pristojnih v njegovi vladi. Ni jasno, ali je odločitev sprejel sam ali po dogovoru s člani svoje vlade.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!