Inšpekcija nad gimnazijo, ki je sinu hrvaškega predsednika dvignila ocene

Strokovno in splošno javnost na Hrvaškem zadnje dni vznemirja razkritje hrvaškega časnika Jutarnji list, da je žena predsednika države Zorana Milanovića pritiskala na šolo, da njenemu sinu zviša zaključno oceno iz matematike. Ministrstvo za znanost in izobraževanje je zaradi tega že napovedalo inšpekcijski nadzor.

Sanja Musić Milanović je ravnateljici, razredniku in šolski psihologinji na klasični gimnaziji v Zagrebu 24. junija poslala elektronsko sporočilo, v katerem je opozorila na nepravilnosti pri pouku matematike.

V sporočilu, vsebino katerega je razkril Jutarnji list, je sicer poudarila, da ne zahteva dviga zaključne ocene iz matematike s štiri na pet, a so na šoli to vseeno storili, čeprav se je šolsko leto že končalo.

Pravice staršev

Na ministrstvu za znanost in izobraževanje so za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnili, da imajo učenci ali starši, ki niso zadovoljni z zaključno oceno iz posameznega učnega predmeta, pravico, da v dveh dneh po koncu šolskega leta vložijo zahtevo učiteljskemu svetu za opravljanje izpita pred komisijo. Tega nato opravljajo v roku dveh dni po vložitvi zahteve.

"V vseh drugih primerih šola ni dolžna ukrepati," so poudarili na ministrstvu in potrdili, da bodo na šoli izvedli inšpekcijski nadzor.

"Absolutno prav je …"

Primer je v sredo na hrvaški televiziji N1 komentiral tudi direktor nacionalnega centra za zunanje vrednotenje izobraževanja in nekdanji direktor agencije za vzgojo in izobraževanje Vinko Filipović.

"Ne postavljam pod vprašaj pravice gospe Milanović, da se zanima za svojega otroka in za vse, kar se dogaja na šoli. Glavni problem je, da je to s svojimi pripombami na delo šole oziroma delo predmetne učiteljice storila pet ali štiri dni po koncu šolskega leta," je povedal.

"Absolutno prav je, da gospa Milanović skrbi za svojega otroka, a mislim, da sta čas in način, na katerega je to storila, skrajno neprimerna," je še dejal in dodal, da bi bilo pismo popolnoma legitimno, če bi ga napisala med šolskim letom.