Huda prometna nesreča: umrli poslanec, njegova žena in otrok

Na avtocesti v mestu Purići v BiH se je v soboto zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli poslanec narodne skupščine Republike Srbske Srđan Todorović, njegova žena in mladoletni otrok.

Nesreča se je zgodila okoli 12.50 v mestu Puraći, na avtocestnem odseku med Dobjem in Banjaluko v BiH. Po poročanju medijev sta trčila osebno vozilo in tovorno vozilo s priklopnikom.

Po neuradnih informacijah naj bi vozilo, ki ga je vozil poslanec narodne skupščine Republike Srbske Srđan Todorović, z veliko hitrostjo trčilo v prikolico tovornjaka, ki je stal na avtocesti. Pred tem je bil ta namreč udeležen v še eni prometni nesreči z osebnim vozilom, zato sta tako tovornjak kot vozilo ustavila na cestišču.

Avto družine Todorović je zmečkalo pod prikolico tovornjaka, Todorović, njegova žena in otrok pa so zaradi poškodb umrli na kraju nesreče, poroča Klix.ba. V nesreči sta bila poškodovana še dva otroka, ki so ju prepeljali v Univerzitetni klinični center Republike Srbske v Banjaluki.