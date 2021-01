Hud udarec: AstraZeneca bo dobavila manj cepiva od dogovorjenega

Britansko-švedska farmacevtska družba AstraZeneca je v petek sporočila, da bo v prvi četrtini letošnjega leta Evropski uniji dobavila manj cepiva proti covidu-19, kot je bilo dogovorjeno. Kot je po poročanju tujih tiskovnih agencij pojasnila predstavnica AstraZenece, so vzrok za to težave s proizvodnjo v Belgiji.

Farmacevtska družba, ki je cepivo razvila skupaj z oxfordsko univerzo, je poudarila, da zamud pri dobavi ne bo, ko bo cepivo odobreno v EU, a bodo prve količine manjše, kot je bilo sprva pričakovano, zaradi zmanjšane proizvodnje v eni od tovarn v evropski verigi dobav. "Evropski uniji bomo februarja in marca dobavili več deset milijonov odmerkov, medtem pa še naprej povečevali svoje proizvodne zmogljivosti," so še zagotovili, povzema STA.

Sprva je bilo dogovorjeno, da bo AstraZeneca 27 članicam unije do konca marca dobavila 80 milijonov odmerkov cepiva.

Hud udarec za EU

Sporočilo AstraZenece je nov hud udarec za države članice, ki so morale spremeniti načrte cepljenja prebivalstva že zaradi začasno zmanjšanih dobav cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha.

Foto: Ana Kovač Evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides je tvitnila, da so države članice in Evropska komisija zaradi tega izjemno nezadovoljne. "Vztrajali smo pri natančnem urniku dostav, na podlagi katerega bi države članice lahko načrtovale svoje programe cepljenja, če bi prišlo do pogojne odobritve. Evropska komisija bo vztrajala pri tem, da AstraZeneca poviša predvidljivost in stabilnost dostav in pospeši distribucijo odmerkov," je še zapisala, povzema STA.

Evropska agencija za zdravila (Ema) bo o odobritvi cepiva Astrazenece in oxfordske univerze po napovedih odločala 29. januarja. EU se je s tem proizvajalcem dogovorila za nakup najmanj 300 milijonov odmerkov z možnostjo zagotovitve še dodatnih 100 milijonov odmerkov cepiva.