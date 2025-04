Hrvati za 50 tisočakov prodajajo ladjo, ki jih je sprla s Slovenijo

Vojaško ladjo Šolta, ki že 33 let pluje pod zastavo hrvaške mornarice in obalne straže, so razglasili za neperspektivno in jo ponudili v prodajo, poroča Morski.hr. Prodajo so objavili na uradni spletni strani Agencije Alan, družbe, ki se ukvarja s prodajo odvečnega vojaškega orožja. Izklicna cena je 50 tisoč evrov. Oglas je bil objavljen že dvakrat, a doslej še ni bilo zainteresiranih kupcev. Leta 2004 je bila Šolta predmet diplomatskega škandala med Hrvaško in Slovenijo.

Kot je neuradno izvedel tportal.hr, je bila patruljna ladja OB-02 Šolta razglašena za neperspektivno, zato se je ministrstvo za obrambo (MORH) odločilo, da jo proda.

V akciji hrvaških diverzantov 14. novembra 1991 je ladjo zadel torpedo in jo onesposobil v Splitskih vratih, naslednji dan pa so jo prebivalci Šolte odvlekli v zaliv Nečujam. Poškodovano ladjo so v noči s 17. na 18. november prepeljali na popravilo v šibeniško ladjedelnico.

Tudi zdaj je ladja še vedno aktivna. Sredi marca je 15 dni sodelovala na vojaški vaji PRSTAC 25 na mornariškem vadišču Žirje. Foto: Pixsell/Petar Galebov

V znak zahvale prebivalcem Šolte je ladja dobila ime po njihovem otoku, v operativno uporabo Hrvaški vojni mornarici (HRM) pa je bila predana maja 1992. Do konca domovinske vojne je opravljala naloge podpore delovanju hrvaške vojske in varovala pomorski promet.

Po vojni je bila kot večina drugih ladij dodeljena za nadzor državne meje na morju v sestavi hrvaške mornarice in obalne straže. Tako je pogosto sodelovala v akcijah iskanja in reševanja mornarjev ali turistov, ki so zaradi slabega vremena, nesreče ali neizkušenosti obstali na morju. Maja 2010 je rešila dva Norvežana, katerih jadrnica je potonila pri otoku Žirje. Tudi zdaj je ladja še vedno aktivna. Sredi marca je 15 dni sodelovala na vojaški vaji PRSTAC 25 na mornariškem vadišču Žirje.

Bila je predmet škandala med Hrvaško in Slovenijo

Leta 2004 je bila Šolta predmet diplomatskega škandala med Hrvaško in Slovenijo. Takratni slovenski zunanji minister Ivo Vajgl je namreč trdil, da je hrvaška vojaška ladja vplula v Piranski zaliv, kar je označil za incident in nesprejemljivo dejanje ter zagrozil, da bo o tem obvestil evropske ministre. Hrvaško ministrstvo za obrambo je njegove očitke zanikalo. Sporočili so, da je ladja s helikopterjem Mi-8 MTV iskala in identificirala plovila v delu zahodne Istre v okviru naloge nadzora in varovanja teritorialnega morja in Zaščitenega ekološko-ribolovnega območja Republike Hrvaške (ZERP) ter da ni zaplula na območje Piranskega zaliva.