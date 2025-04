Hrvaški hotelirji sporočili: Toliko se bodo podražile namestitve in hrana

Raziskavo med hotelirji so izvedli Hrvaško združenje za turizem (HUT), Združenje delodajalcev v hrvaškem hotelirstvu (UPUHH) in družba Deloitte na vzorcu 178 hotelov in kampov z 58 tisoč namestitvenimi enotami, kar je 30,5 odstotka skupnih hotelskih kapacitet v državi, piše hrvaški Poslovni dnevnik.

80 odstotkov hotelirjev ima za šest odstotkov več rezervacij kot lani v tem času

Rezultati ankete so po besedah direktorja UPUHH Bernarda Zenzerovića pokazali, da ima 80 odstotkov hotelirjev trenutno za šest odstotkov več rezervacij kot v enakem obdobju lani, 56 odstotkov pa jih pričakuje tudi več kot šestodstotno rast prihodkov.

Okoli dve tretjini vprašanih zaznavata rast rezervacij s tujih trgov, kot so ZDA, Velika Britanija, Madžarska in Slovenija. Večina, in sicer 60 odstotkov, jih ne zaznava padca v primerjavi z lani, 40 odstotkov jih poroča o upadu števila rezervacij z nemškega in avstrijskega trga, 83 odstotkov vprašanih pa pričakuje tudi porast povpraševanja v zadnjem trenutku.

V predsezoni in posezoni 70 odstotkov hotelirjev pričakuje rast števila nočitev v primerjavi z lani, zlasti za velikonočne praznike. V glavni sezoni zaradi nizkega deleža hotelskih zmogljivosti, ki znaša 9,5 odstotka vseh turističnih nastanitev, okoli 70 odstotkov vprašanih pričakuje podobno število nočitev kot lani.

Cena sob dražja za od dva do tri odstotke, hrana za okoli pet odstotkov

Raziskava je pokazala še, da sta dve tretjini hotelirjev zvišali cene sob za od dva do tri odstotke, kar da je skladno z inflacijo. Cene hrane in pijače so se v povprečju zvišale za približno pet odstotkov.

Približno polovica vprašanih jih napoveduje rast operativnih stroškov, predvsem stroškov dela, ki bodo šli v primerjavi z lani predvidoma navzgor za več kot pet odstotkov.

Okoli 70 odstotkov hotelirjev bo letos potrebovalo več delavcev kot lani, večina pa jih meni, da jih ne bodo našli na domačem trgu dela. Najbolj iskani so zaradi zvišanja kakovosti in kategorizacije hotelov bolje kvalificirani natakarji, kuharji, barmani in slaščičarji.