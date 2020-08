Hrvati bi klube morda zaprli, če bi vedeli, kaj so odkrili znanstveniki

Znanstvena študija je potrdila kontroverzno predpostavko, ki že nekaj mesecev zelo skrbi marsikaterega zdravnika: novi koronavirus se lahko širi po zraku. Največja nevarnost za takšen prenos okužb je v slabo prezračenih notranjih prostorih, med katere spadajo tudi diskoteke zaprtega tipa, ki so bile na Hrvaškem v zadnjih tednih polne ljudi . Hrvaška je zaradi rasti števila okužb v četrtek sicer ukrepala z omejitvijo delovnega časa lokalov in nočnih klubov na obali .

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v začetku julija po več mesecih prigovarjanja s strani več sto znanstvenikov in zdravnikov vendarle sprejela dokaze, da se novi koronavirus lahko širi tudi aerogeno oziroma prek aerosolov, delcev, ki lebdijo v zraku.

Mednarodna skupina 239 znanstvenikov je v začetku julija sporočila, da lahko kapljice v izdihanem zraku, ki so manjše od petih mikrometrov in vsebujejo virus, v zraku obvisijo tudi več ur ter se širijo več deset metrov daleč. Foto: Reuters

WHO sicer še naprej vztraja pri stališču, da so te raziskave nepopolne in zato na uradni spletni strani z nasveti za preprečevanje okužb možnost prenosa virusa po zraku še ni omenjena.

Pri WHO največ pozornosti posvečajo kapljičnemu prenosu koronavirusa – gre za večje kapljice, ki jih ljudje izločajo s kihanjem ali kašljanjem in ki ne lebdijo v zraku, temveč jih gravitacija povleče navzdol na različne površine kmalu po tem, ko zapustijo človekova dihala.

To se bo morda kmalu spremenilo, saj so ameriški znanstveniki pravkar znova dokazali, da se je mogoče okužiti tudi prek aerosolov.

Aerosoli so v zraku lebdeči mikroskopski delci, ki nastanejo po tem, ko iz drobnih kapljic, ki jih ljudje izločamo tudi med govorjenjem, izhlapi voda. Aerosoli lahko po zraku potujejo precej dlje od dvometrske razdalje med ljudmi, ki velja za varovalko pred kapljičnim prenosom okužb.

Edini vir koronavirusa je bilo dihanje okužene osebe v bolnišnični sobi

Ameriškim znanstvenikom je v bolnišnični sobi v univerzitetni bolnišnici na Floridi, v kateri se je zdravil bolnik z boleznijo covid-19, uspelo na razdalji okrog dva in več kot pet metrov ujeti "živ" koronavirus – torej takega, ki lahko okuži človeka.

Gre za pomemben preboj, saj je v večini dozdajšnjih podobnih študij znanstvenikom v aerosolih uspelo zaznati zgolj delni genetski material virusa. Ta, ki so ga prestregli avtorji nove študije, pa je bil stoodstotno enak virusu, ki ga je bolnišnično osebje zaznalo med opravljenim testom na covid-19 pri pacientu v sobi.

Edini vir koronavirusa, ki so ga zaznali med znanstvenim preizkusom, je bilo dihanje okužene osebe v bolnišnični sobi. Foto: Reuters

Znanstveniki so sicer opazili, da so v litru zraka zaznali zelo malo vzorcev virusa – le 74 –, a bolnišnična soba je bila zelo dobro prezračevana. Ves zrak v prostoru so prefiltrirali in zamenjali šestkrat v eni uri.

V zaprtem prostoru s slabšim ali neobstoječim prezračevanjem, v katerem bi bilo za nameček veliko ljudi, med katerimi bi bile tudi okužene osebe, bi lahko bilo precej drugače, ugotavljajo.

Odprta vprašanja

Čeprav nova študija dokazuje, da lahko virus, ki se širi po zraku, okuži žive celice, nekaj vprašanj ostaja odprtih.

Najbolj pereče, na katerega znanstveniki še vedno nimajo odgovora, je: koliko delcev koronavirusa mora biti v zraku oziroma koliko jih mora človek vdihati, da se okuži? Če bi vedeli to, bi lažje organizirali odprtje šol in drugih elementov javnega življenja, so prepričani znanstveniki.

Prizor iz ene od ameriških šol, ki je v ZDA v zadnjem tednu, ko so učenci in dijaki v nekaterih zveznih državah znova začeli prihajati k pouku, zanetil pravi vihar. Dijaka, ki je posnel fotografijo, iz katere je razvidno, da nihče ne nosi zaščitne maske oziroma upošteva varne razdalje, so v šoli začasno suspendirali.

Nova študija še ni bila strokovno preverjena, a vendar nekateri znanstveniki že opozarjajo, da gre za pomembno svarilo, ki ga ne velja spregledati.

Med njimi je Linsey Marr, ameriška strokovnjakinja za aerogeni prenos nalezljivih bolezni, ki je na družbenem omrežju Twitter zapisala, da je to po njenem mnenju neizpodbiten dokaz, da se novi koronavirus širi tudi po zraku: