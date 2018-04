Hrvat z nošenjem križa opozarja na zgrešeno politiko #video

Novinarka: Nataša Jager Radin/Video: Planet TV

Saša Pavlić se je na dolgo pot od Reke do Zagreba odpravil v soboto, v hrvaški prestolnici pa ga pričakujejo še nocoj. Za pohod z 20 kilogramov težkim križem na rami se je odločil, ker ga boli krivica, ki se dogaja v njegovi državi, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

"Nisem pomemben jaz, moja pot ali moj križ, ampak to, da prenesem sporočilo, da ne morem živeti v državi, na kateri se na prvo mesto postavljajo vojaška letala in limuzine, medtem ko otroci v bolnišnicah ne dobijo najboljšega mogočega zdravljenja na svetu," je poudaril Pavlić.

Denar za vojaška letala obstaja, za zdravila pa ga ni na voljo

Ker so njegovi otroci na srečo zdravi, se je odločil, da bo hodil za vse tiste, ki prihodnjih velikonočnih praznikov morda ne bodo dočakali.

"Za to me je navdihnilo to, da sem časopisu istega dne prebral novico, da otroci ne morejo dobiti zdravil, ki jih nujno potrebujejo, ker za to ni denarja, dve strani naprej pa sem prebral, da bo država tri milijarde kun namenila za nakup letal," je bil do dogajanja v državi kritičen Pavlić.

Za plemenit cilj noben križ ni pretežak. Ko ga zaradi žuljev obide misel, da bi odnehal, ga bodrijo ljudje, ki ga vzpodbujajo.

Nebo nad Hrvaško bo po novem varovalo 12 izraelskih vojnih letal

180-kilometrsko pot bo Saša končal na Markovem trgu v Zagrebu. Križ želi predati oblastem in jih še enkrat vprašati, ali so več vredna otroška življenja ali vojaška letala.

A Saševa požrtvovalnost hrvaške politike najverjetneje ne bo spremenila. Posel z Izraelom je bil sklenjen januarja v Davosu.

Nebo nad Hrvaško bo tako po novem varovalo 12 izraelskih vojnih letal F16, čeprav starih četrt stoletja in vrednih kar 400 milijonov evrov, so še poročali na Planet TV.