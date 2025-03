Na Hrvaškem so januarja po podatkih davčne uprave, ki jih navaja hrvaški poslovni portal Lider, izdali 172,5 milijona računov ali za okoli štiri milijone več kot lani. Njihova skupna vrednost je znašala 2,83 milijarde evrov, medtem ko je lani znašala skoraj 23,58 milijarde evrov.

Organiziranih bojkotov ne bo več, na vrsti so potrošnik sami

Pri naših južnih sosedih je januarja in februarja v znak protesta zaradi visokih cen potekalo več enodnevnih splošnih bojkotov trgovin, ob tem pa so potekali tudi enotedenski bojkoti posameznih trgovskih družb. Bojkoti trgovin so se nato razširili tudi v Bosno in Hercegovino, Črno goro, Severno Makedonijo, Srbijo in Bolgarijo, pozivi so se pojavili tudi v Romuniji.

V platformi Halo, inšpektor, ki je na Hrvaškem organizirala bojkote, so sredi preteklega meseca presodili, da so trgovci zaradi njih izgubili več kot sto milijonov evrov.

Potrošniška platforma bojkotov glede na zadnje obvestilo v prihodnjih tednih ne bo organizirala. V nedeljo so se na družbenem omrežju Facebook namreč zahvalili vsem, ki so sodelovali v bojkotih, in poudarili, da bojkot ni izginil, se bodo morali pa od zdaj glede njih odločiti potrošniki sami. "Ozavestili smo moč, ki jo ima vsak od nas v sebi. Številni so spremenili svoje navade. Manj je impulzivnega nakupovanja. Primerjate cene. Načrtujete svoje nakupe," so dodali.

Na Hrvaškem najvišja rast cen na območju evra

Letna rast cen življenjskih potrebščin, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), ki se uporablja za primerjave v EU, je bila januarja v območju evra pri 2,5 odstotka. Na Hrvaškem je bila medtem petodstotna in s tem najvišja med vsemi državami s skupno evropsko valuto.