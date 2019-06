Hrvaški letalski prevoznik brez plastičnih kozarcev na poletih

Spomnili so, da so lani prepeljali 2,17 milijonov potnikov, ki so ustvarili več kot 26 ton plastičnih odpadkov.

Hrvaška letalska družba Croatia Airlines je v začetku tedna nadomestila plastične kozarce s papirnimi, v katerih bodo potnikom v prihodnje ponujali vse pijače. Kot so izpostavili, bodo z okolju prijaznim ukrepom odstranili več kot 26 ton plastičnih odpadkov, ki ostanejo po več kot dveh milijonih potnikov, ki so jih prepeljali lani.

Potniki bodo vse alkoholne, brezalkoholne in tople pijače dobili v papirnih kozarcih, so sporočili iz hrvaškega letalskega prevoznika. Na svoji strani na Facebooku so objavili tudi fotografije belih papirnih kozarcev z logotipom družbe.

Ocenjujejo, da bodo potnikom s ponudbo papirnih kozarcev zagotovili še bolj kakovostno storitev, obenem pa tudi izboljšali pozitiven odnos družbe do okolja.

Njihovi potniki lani ustvarili več kot 26 ton plastičnih odpadkov

Pri hrvaški letalski družbi so poudarili, da gre za enega izmed ukrepov, s katerimi dokazujejo svojo usmerjenost k trajnostnemu razvoju v različnih segmentih poslovanja v skladu z aktualnimi trendi in zakonskimi določili pri varstvu okolja. Pri tem izpostavljajo, da so lani prepeljali 2,17 milijonov potnikov, ki so ustvarili več kot 26 ton plastičnih odpadkov.

Ob tem so pri družbi dodali, da izvajajo tudi ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in varčujejo s potrošnjo vode med poleti.