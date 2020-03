Če tuji državljani, ki bodo prispeli z najbolj ogroženih območij, ne bodo želeli v karanteno, jih ne bodo spustili na Hrvaško, je pojasnil ravnatelj hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak na današnji novinarski konferenci v Zagrebu.

Kot je izpostavil, je samo v zadnjih 24 urah na Hrvaško vstopilo približno 600 italijanskih državljanov, ki so se doslej samo oglasili pri epidemiologu in so lahko potem po državi potovali brez omejitev. Z novimi ukrepi to ne bo več mogoče, piše STA.

Hrvati v samoizolacijo

Hrvaški državljani, ki bodo prispeli z najbolj ogroženih območij, bodo medtem morali za 14 dni v samoizolacijo, je povedal Božinović, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite. Podoben ukrep velja tudi za tuje državljane, ki bodo prišli na Hrvaško z manj ogroženih območjih Italije, Južne Koreje, Kitajske in Irana, pa tudi iz Japonske, Hongkonga in Singapurja, je pojasnil.

Zaradi globalno poslabšanega stanja glede širjenja koronavirusa je pozval hrvaške državljane, naj se ne odpravljajo na potovanja v tujino brez posebne potrebe, posebej pa ne v države in na območja, kjer je zabeleženo večje število okuženih.

Foto: Getty Images

Organizatorjem različnih dogodkov so poleg tega priporočili, naj prestavijo vse prireditve in shode, na katerih pričakujejo več kot 1000 udeležencev, vključno s športnimi dogodki, piše STA.

Spoštovati bodo morali najvišje higienske standarde

Tisti, ki dogodkov ne bodo prestavili ali odpovedali, bodo potrebovali soglasje svojega županijskega štaba civilne zaščite in pristojnega zavoda za javno zdravstvo. Predvsem bodo morali spoštovati najvišje higienske standarde, kar pomeni tudi obvezne točke z dezinfekcijskimi sredstvi. Vse udeležence bodo morali tudi jasno pozvati, naj se vzdržijo običajnega neverbalnega komuniciranja, kot je rokovanje.

Božinović je posebej izpostavil, da se ljudje, ki imajo bolezni dihal in zvišano temperaturo, nikakor ne bi smeli udeleževati shodov in manifestacij.

Hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš je dodal, da je na Hrvaškem epidemiološka situacija mirna, ravno zaradi tega pa so se odločili za dodatne ukrepe. Na Hrvaškem so do danes potrdili 13 okuženih. Laboratorijske preiskave so opravili pri 344 osebah, za še osem čakajo na izide, še piše STA.

