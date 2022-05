Hrvaška prejela prva dva kultna vojaška helikopterja

Dva kultna helikopterja sta z opremo vredna 138 milijonov dolarjev. Od tega so ZDA prispevale 53 milijonov evrov, 85 milijonov evrov pa hrvaško obrambno ministrstvo, poroča Jutarnji list.

Black hawk je v osnovi bojni helikopter, ki so ga za hrvaške potrebe priredili v večnamenskega, torej tudi za prevoz opreme in ljudi. Na krovu je prostora za 11 potnikov in dva člana posadke. Leti lahko z največjo hitrostjo 360 kilometrov na uro, največji doseg pa znaša 511 kilometrov.

#HappeningNow Croatian President Zoran Milanović and Maj Gen Tabor tour Croatia’s new UH60M Black Hawk. Croatian pilot explains capabilities and his experience flying the aircraft. #WeAreNATO pic.twitter.com/NjJYTeotOs — US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) May 25, 2022

Po napovedih obrambnega ministra Maria Banožića bo Hrvaška do konca leta prejela še dva enaka helikopterja. Zatrdil je, da so za letenje usposobili dovolj hrvaških pilotov, a njihovega števila ni želel izdati.

Black hawk je dvomotorni helikopter sikorsky UH-60, ki ga ZDA uporabljajo že vse od leta 1979. Dolg je več kot 19 metrov in visok več kot pet metrov, prazen pa tehta 5,6 tone. Njegova nosilnost znaša skoraj deset ton. Gre za kultni ameriški vojaški helikopter, ki je postal znan predvsem po spodleteli misiji v Mogadišu v Somaliji leta 1993 – Black Hawk Down.

Prehod z ruske na zahodno vojaško tehnologijo

Eskadriljo helikopterjev nameravajo v Zagrebu prenoviti do leta 2025, ko se bo iztekla življenjska doba ruskih vojaških helikopterjev Mi-8. Potem naj bi zadržali samo še novejše ruske vojaške helikopterje Mi171Sh, ki jih bodo lahko uporabljali do konca desetletja.

Nabava sodobnih ameriških helikopterjev black hawk pomeni prehod hrvaškega vojaškega letalstva z ruske na zahodno vojaško tehnologijo.