Hrvaška policista osumljena zahtevanja denarja od migrantov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko so migranti zbrali denar, so ga predali policistoma. Osumljenca sta denar obdržala, s čimer sta se materialno okoristila na škodo tujih državljanov, so še sporočili iz Uskoka.

Ko so migranti zbrali denar, so ga predali policistoma. Osumljenca sta denar obdržala, s čimer sta se materialno okoristila na škodo tujih državljanov, so še sporočili iz Uskoka. Foto: Shutterstock

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je zaradi suma zlorabe položaja in pooblastil na sodišče Zagrebške županije vložil obtožnico proti policistoma, ki sta zahtevala denar od migrantov. Tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo, sta odkrila na območju Slunja, od njih pa sta prejela skupno 220 evrov.

Uslužbenca iz Ogulina sta 4. avgusta pomagala policistom iz Slunja blizu meje z Bosno in Hercegovino. Pri tem sta odkrila skupino tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo, ter od njih zahtevala denar, so danes po končani preiskavi sporočili iz Uskoka.

Eden od osumljencev je po navedbah iz obtožnice med postopkom, povezanim z nezakonitim vstopom v državo, popisoval podatke tujcev. Drugi je od njih medtem zahteval, da prispevajo vsak po deset evrov, kot razlog pa navedel strošek njihovega prevoza do Zagreba.

Ko so migranti zbrali denar, so ga predali policistoma. Osumljenca sta denar obdržala, s čimer sta se materialno okoristila na škodo tujih državljanov, so še sporočili iz Uskoka.