Hrvaška policija na Reki prijela 16 italijanskih neonacistov

Pohod italijanskih neofašistov na Reko na dan, ko je minilo natančno sto let od italijanske zasedbe največjega hrvaškega pristanišča, je bil po poročanju hrvaških medijev pazljivo načrtovan. Več deset pripadnikov italijanske neofašistične skupine je na različne načine poskusilo priti na Reko, med drugim z avtobusi, motorji in manjšimi letali.

Italijanski neofašisti na Reki izobesili sporne zastave

Hrvaško notranje ministrstvo je v četrtek potrdilo, da so pet italijanskih državljanov pridržali na letališču na otoku Krk, potem ko so v njihovi prtljagi našli neprimerne vsebine, ki so jih glede na obletnico zasedbe Reke ocenili kot provokativne. Omenjeni italijanski državljani so prispeli na Krk v dveh manjših športnih letalih.

Una bandiera italiana a #Fiume. Nel centenario dell'impresa di D'Annunzio, tornano gli "Idraulici" con un omaggio agli italiani che non si arrendono a governi scialbi e deboli.



Come quello attuale...



Ne parlo su @ilgiornale https://t.co/GQ33SObPeX pic.twitter.com/OKePcbp31B — Cristiano Puglisi (@CristianoPuglis) 12 September 2019

Pred tem je reška policija v četrtek prijela še štiri italijanske državljane pri poslopju nekdanje guvernerjeve palače, v kateri je imel začetnik fašizma Gabriele D'Annunzio svojo rezidenco, potem ko je 12. septembra 1919 vkorakal na Reko. Ob ograji poslopja, ki je danes mestni muzej pomorstva in zgodovine, so neznanci v noči na četrtek izobesili zastavo nekdanje Kraljevine Italije, pa tudi italijanske uprave za Kvarner, ki jo je kot neodvisno državo razglasil D'Annunzio.

Hrvaška zaradi spornega kipa protestirala pri Italiji

Hrvaška policija je do četrtka zvečer zaradi kaljenja javnega reda in miru pridržala 16 italijanskih državljanov, ki so jim izrekli denarne kazni in prepovedali vstop na Hrvaško. Dodaja, da so hrvaške varnostne službe pri preprečevanju vstopa italijanskih fašistov sodelovale z italijanskimi kolegi. Pridržane osebe imajo od 19 do 74 let.

Policisti so v četrtek zvečer sicer varovali odprtje razstave D'Annunzijeva mučenica, na kateri so z antifašističnega vidika predstavili 16-mesečno D'Annunzijevo vladavino, ki je veljala za prvi fašistični režim. Njegov pohod na Reko naj bi navdihnil voditelja fašistične Italije Benita Mussolinija za fašistični marš na Rim leta 1922.

Hrvaško zunanje ministrstvo je v četrtek v diplomatski noti Italiji tudi najostreje obsodilo odločitev mestnih oblasti v Trstu o postavitvi spomenika D'Annunziu na stoto obletnico italijanske zasedbe Reke.