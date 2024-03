Hrvaška močno okrepila vojno letalstvo: "To je velik in pomemben trenutek" #video

Hrvaška in ameriška vlada sta danes v Zagrebu podpisali sporazum o dobavi dodatnih osmih helikopterjev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Skupna vrednost helikopterjev je 274 milijonov dolarjev. Štiri od njih bo Hrvaška financirala iz državnega proračuna, štiri pa bodo ZDA donirale. Dobavile jih bodo predvidoma do leta 2028.

"To je velik in pomemben trenutek za oborožene sile, celotno Hrvaško ter potrditev zavezništva in odličnega sodelovanja z ZDA," je ob podpisu sporazuma po poročanju Hine dejal hrvaški obrambni minister Ivan Anušić.

Skupna vrednost vseh osmih helikopterjev znaša 273,8 milijona dolarjev. Foto: Guliverimage

Ameriška veleposlanica na Hrvaškem Nathalie Rayes je medtem izpostavila, da helikopterji black hawk predstavljajo veliko naložbo v varnost in obrambo ter da gre za enega od najučinkovitejših helikopterjev. "Z nabavo helikopterjev black hawk bo naš močan zaveznik še močnejši," je dodala.

Skupna vrednost nakupa znaša 273,8 milijona dolarjev

Skupna vrednost vseh osmih helikopterjev znaša 273,8 milijona dolarjev. ZDA bodo zagotovile 51 odstotkov sredstev za nakup, preostali znesek pa bo v naslednjem triletnem obdobju zagotovilo hrvaško ministrstvo za obrambo.

V floti hrvaškega vojnega letalstva so že štirje helikopterji black hawk s pripadajočo opremo. Dva od njih je Hrvaška kupila, dva pa so ji ZDA donirale.