Henry Kissinger praznuje 100. rojstni dan

Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost in državni sekretar ZDA Henry Kissinger danes praznuje 100. rojstni dan. Tudi pri tako visoki starosti še naprej ostaja aktiven z nasveti politikom glede zunanje in varnostne politike ZDA.

Henry Alfred Kissinger se je rodil 27. maja leta 1923 na Bavarskem v Nemčiji, ki jo je leta 1938 z družino zapustil zaradi nacističnega preganjanja Judov. V ZDA je leta 1950 diplomiral na Harvardu, kjer je leta 1954 dokončal tudi doktorat.

Njegova dolga ugledna kariera diplomata, politika, teoretika in svetovalca vsebuje tudi temne strani ameriške realpolitike iz časov hladne vojne, čeprav je leta 1973 celo dobil Nobelovo nagrado za mir za uspešna pogajanja o koncu vojne v Vietnamu.

Kissinger je igral pomembno vlogo v ameriški zunanji politiki od leta 1969 do leta 1977. V republikanskih vladah Richarda Nixona in Geralda Forda je bil svetovalec za nacionalno varnost in državni sekretar, pri čemer se je izognil posledicam škandala Watergate, ki je Nixona odnesel s položaja. Objavljeni tajni posnetki iz Nixonove Bele hiše kažejo, da je predsednik Kissingerja označeval za "svojega Juda".

Kissinger za nekatere učinkovit vodja zunanje politike ZDA, za druge kriminalec

Kissinger je bil soustvarjalec politike odvračanja Sovjetske zveze, avtor odpiranja ZDA do Kitajske, ki je Pekingu prineslo sedež v Varnostnem svetu ZDA, sodeloval je pri umirjanju razmer na Bližnjem vzhodu po jomkipurski vojni, sodeloval v pariških pogajanjih za konec vojne v Vietnamu, povezan je z odločitvijo ZDA za bombardiranje Kambodže med vietnamsko vojno.

Med drugim je tudi podprl vojaški udar vojaške desnice leta 1973 v Čilu, ki je povzročil številne smrtne žrtve. Podpiral je desničarsko hunto v Argentini, razpihoval spopade v Afriki, v času vojne za osamosvojitev Bangladeša pa je kljub vojnim zločinom podpiral Pakistan. Ko je zapustil vladne dejavnosti, je ustanovil svetovalno podjetje Kissinger Associates, ki deluje še danes.

Kissinger za nekatere ostaja učinkovit vodja zunanje politike ZDA proti širjenju komunističnega vpliva po svetu, za druge pa je kriminalec, ki je dopuščal ali podpiral vojne zločine desničarskih vlad po svetu. Po smrti stoletnega Georgea Shultza februarja 2021 je Kissinger ostal najstarejši še živeči nekdanji član kabineta predsednika ZDA in zadnji še živeči član Nixonovega kabineta.