Hamas vztraja pri zahtevi po popolni prekinitvi ognja v Gazi in umiku izraelskih sil

Hamas vztraja pri svojih zahtevah - če jim izraelska stran ne bo ugodila, dogovora ne bo, je v torek zvečer na novinarski konferenci v Bejrutu povedal predstavnik palestinskega islamističnega gibanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obnovljena prizadevanja za pogajanja o premirju v Gazi sledijo predlogu ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je v petek nepričakovano predstavil osnutek sporazuma o končanju spopadov v Gazi v treh fazah, začenši s popolno in neomejeno prekinitvijo ognja za šest tednov.

Prekinitvi ognja bi sledila izmenjava talcev in obnova Gaze

V tem času naj bi bila izpuščena določena skupina izraelskih talcev, ki ostajajo ujeti v Gazi, v zameno pa bi izraelska stran izpustila večje število Palestincev, ki so zaprti v Izraelu.

V naslednji fazi naj bi se spopadi dokončno zaustavili, osvobodili bi še vse preostale talce. V tretji in zadnji fazi naj bi se nato začela obnova območja Gaze.

Čakanje na jasnejše stališče Izraela

Tako predstavniki gibanja Hamas kot pogajalci sedaj čakajo na odziv Izraela, ki je v preteklosti podobne zahteve Hamasa že zavrnil.

Vodja egiptovske obveščevalne službe Abas Kamel je medtem danes odpotoval v Katar, kjer naj bi se sestal z vodjo ameriške obveščevalne agencije Cia Williamom Burnsom in katarskim premierjem Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem, ki opravlja tudi funkcijo zunanjega ministra.

Katar že več mesecev sodeluje z Egiptom in ZDA pri pogajanjih za prekinitev ognja v Gazi in izpustitev talcev. Po torkovi oceni katarskih posrednikov v pogajanjih so se z Bidnovim predlogom približali dogovoru, vendar Katar pričakuje "jasnejše stališče" Izraela in "konkretno odobritev" z obeh strani.