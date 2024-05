"Čas je za konec te vojne," je dejal Biden, ki ima zaradi podpore Izraelu v domovini velike težave z liberalnim in levo usmerjenim delom demokratske volilne baze, brez katerega bo novembra na volitvah težko premagal republikanskega izzivalca Donalda Trumpa.

Izraelski predlog predvideva tri faze

Bidnova izjava je presenetila ameriške politične analitike, saj Izrael o tem javno še ni povedal nič. Ameriški predsednik je razložil, da izraelski predlog predvideva tri faze.

Prva faza predvideva prekinitev ognja za šest tednov, umik izraelske vojske iz Gaze in izpustitev talcev ter tudi nekaj sto palestinskih zapornikov, ki so zaprti v Izraelu. Naslednji dve fazi pa predvidevata trajen konec spopadov in obnovo Gaze.

Biden je ob tem opozoril, da določeni člani izraelske vlade sporazumu nasprotujejo, zaradi česar je vlado pozval, naj pri načrtu vztraja, palestinsko islamistično gibanje Hamas pa, naj ga sprejme.

Do izjave ameriškega predsednika prihaja ob nadaljevanju in stopnjevanju izraelske ofenzive v Gazi, v kateri je bilo po zadnjih podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih 36.284 Palestincev, več kot 82 tisoč pa je ranjenih.

Ob tem se v zadnjem času vse bolj krepijo pritisk mednarodne skupnosti na Izrael, zahteve po koncu spopadov v Gazi in pozivi k dostavi humanitarne pomoči prebivalcem oblegane enklave.