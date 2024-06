Zaradi izraelskih napadov v Rafi izpraznili vsa zavetišča za begunce

Potem ko je svetovna javnost že večkrat slišala opozorila humanitarnih organizacij, da v Gazi ni več varnega mesta za ljudi, je UNRWA danes znova sporočila, da se humanitarno območje v Gazi še naprej zožuje. Opozorila UNRWA prihajajo po tem, ko so mednarodni posredniki večkrat pozvali Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas, naj skleneta sporazum o prekinitvi ognja.

Netanjahu: Načrt za končanje vojne vključuje uničenje Hamasa

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek predstavil nov načrt za prekinitev ognja v Gazi, v katerega naj bi Izrael privolil ob posredovanju ZDA, Katarja in Egipta.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je v soboto odzval z besedami, da se izraelski pogoji za trajno premirje v Gazi niso spremenili ter še vedno vključujejo uničenje Hamasa in izpustitev vseh talcev, ki jih zadržuje.

Izraelsko obstreljevanje enklave se danes nadaljuje tudi v Rafi, poroča francoska tiskovne agencija AFP.

V mesto Rafa na jugu Gaze naj bi se po ocenah humanitarnih organizacij od 7. oktobra lani zateklo okoli milijon ljudi, ki so zdaj prisiljeni znova bežati pred izraelskim obstreljevanjem. Po podatkih ZN je v tem trenutku od 1,7 od 2,2 milijona prebivalcev Gaze razseljenih in so v mestu Han Junis in njegovi okolici.