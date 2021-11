Guinnessova knjiga rekordov: tako zgodaj se je rodil najmlajši nedonošenček

Dojenček iz Birminghama v Alabami se je rodil pri 21 tednih in enem dnevu. V Guinnessovo knjigo rekordov so ga vpisali kot najmlajšega nedonošenčka na svetu.

Curtis Zy-Keith Means had sub-1% chance of survival but he's now a happy and healthy 16-month-old! — #GWRDay - November 17th (@GWR) November 10, 2021

Curtis Zy-Keith Means se je rodil julija 2020. Predstavniki Guinnessove knjige rekordov so na sredini konferenci dejali, da je Means podrl svetovni rekord in bil "potrjen kot najmlajši nedonošen dojenček na svetu, ki je preživel".

Sedemkrat lažji od povprečnega novorojenčka

Ob rojstvu je tehtal 420 gramov, kar je enako kot nogometna žoga, so zapisali v Guinnessovi knjigi rekordov. To je sedemkrat manj od teže povprečnega novorojenčka, so še zapisali.

Njegova mati Michelle Butler je za Guinnessovo knjigo rekordov povedala, da ji je " bilo zelo stresno. Tri mesece so ga imeli na respiratorju, domov je lahko odšel po 275 dneh," je povedala.

Means je zdaj star 16 mesecev in prav lepo napreduje, so zapisali v Guinnessovi knjigi rekordov ter dodali, da mora še vedno uporabljati dodatni kisik in cev za hranjenje.

Za en dan "prehitel" predhodnika

Means se je rodil skupaj z dvojčico C'Asya, ki je umrla dan po njunem rojstvu. Rodila sta se v porodnišnici univerze Alabama v Birminghamu. Colm Travers, docent na oddelku za neonatologijo univerze, je za Guinnessovo knjigo rekordov povedal, da se še nikoli ni zgodilo, da bi kakšen novorojenček v tej fazi nosečnosti preživel. Imel je namreč manj kot en odstotek možnosti za preživetje.

Brian Sims, neonatolog, ki je nadzoroval porod, je za Guinnessovo knjigo rekordov povedal: "To počnem že skoraj 20 let, vendar še nikoli nisem videl tako majhnega otroka, ki bi bil tako močan, kot je bil ta."

Pred Meansom je bil v Guinnessovo knjigo rekordov vpisan dojenček, rojen pri 21 tednih in dveh dneh, torej en dan starejši od Meansa.