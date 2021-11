Rodila in vzgajala otroka, ki ni bil njun

Mama Daphna Cardinale in njen mož Alexander sta nepravilnosti zaznala že po odhodu iz porodnišnice, ko sta videla, da se odtenek dekličine polti razlikuje od njune. Dve družini sta tako v zamenjavi več mesecev vzgajali otroka, ki ni bil njihov. Šlo naj bi za zamenjavo embrijev, zaradi katere so se v ponedeljek odločili, da tožijo kliniko, na kateri so spočeli otroka.

Two California couples give birth to each other's babies after a mix-up at a fertility clinic.



Mesece kasneje so ugotovili, da je Daphna nosila in rodila otroka druge družine, prav tako je skoraj istočasno ženska iz druge družine rodila njuno biološko hči, poroča The Sun.

Mama in oče skrušena ter obupana

"Bila sem oropana, da se povežem s svojim otrokom, ko se je ta še razvijal v meni," je skrušena povedala na novinarski konferenci in dodala, da jo prevzema občutek strahu, izdajstva, jeze in gorja.

Družini sta vzgajali "napačne" otroke skoraj tri mesece, preden so prišli DNK-testi, ki so pokazali na zamenjavo. Otroka sta bila vrnjena družinam v januarju 2020.

Povedala najstarejši hčeri, ohranili stike z družino

"Najtežja stvar, ki sem jo morala storiti, je povedati svoji sedemletni hčeri, da to ni njena prava sestrica, potem ko smo se že navezali nanjo, in da so zdravniki naredili napako," je povedala mama Daphne.

Družini sta se odločili, da bosta ostali v stikih in spletli odnose "širše družine", saj so se oboji navezali na njihovega otroka. "Tudi oni so tako navezani in zaljubljeni v našo biološko hči kot mi v njihovo," je še povedal oče Alexander Cardinale.

Sledila je tožba, ki ne bo odvzela čustvenega trpljenja

V tožbi zdaj tožita kliniko iz Los Angelesa Kalifornijski center za reprodukcijsko zdravje (CCRH) in njenega direktorja dr. Elirana Mora, ki mu obtožnica očita medicinsko strokovno napako, kršitev pogodbe, malomarnost in goljufijo.

Deklici sta bili v razmiku nekaj tednov rojeni v septembru 2019, druga družina pa želi v postopku postati anonimna. Odvetnik Adam Wolf, ki je tudi specialist na področju plodnosti, je povedal: "Primer kaže na to, da bi morala biti ta dejavnost nujno regulirana federalno."

Ni pa to edini primer, saj se je podobno zgodilo že leta 2019, ko je kalifornijski par ugotovil, da je njunega sina rodila in vzgajala mati v New Yorku.