Grozljive posledice plazu, ki se še premika. Mrtvih več kot dva tisoč ljudi. #video #foto

"Od nesreče so minili že trije dnevi in sedem ur, tako da pravzaprav tekmujemo s časom, drugo vprašanje pa je, koliko ljudi bomo lahko spravili na varno," je za AFP dejal uradnik agencije ZN za migracije Serhan Aktoprak. Povedal je še, da reševalci delajo v nevarnih razmerah, saj se plazišče še ni umirilo.

"Razmere ostajajo nestabilne, saj se zemeljski plaz še naprej počasi premika, kar predstavlja stalno nevarnost tako za reševalne ekipe kot za preživele," je v pismu uradu ZN v prestolnici Port Moresby danes opozoril tudi državni center za nesreče.

V njem so tudi zapisali, da je zemeljski plaz, ki se je v petek zgodaj zjutraj utrgal z gore Mungalo v provinci Enga, v odročni hribovski vasi pod seboj pokopal več kot dva tisoč ljudi.

