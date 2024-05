More than 100 people are feared dead in a massive landslide in Papua New Guinea pic.twitter.com/zdCtvM3Zgc — BRAVIN YURI (@BravinYuri) May 24, 2024

Guverner prizadete province Peter Ipatas je potrdil, da se je sprožil obsežen plaz, v katerem so ljudje izgubili življenja in imetje. Plaz je po njegovih besedah prizadel več kot šest vasi. Stanje na terenu je opisal kot naravno katastrofo brez primere, ki je povzročila ogromno škodo.

Na teren so se že odpravile interventne skupine zdravnikov, vojakov, policije in agencij Združenih narodov, da bi ocenile škodo in oskrbele poškodovane. V pripravljenosti sta tudi otoška podružnica Rdečega križa in mednarodna humanitarna organizacija CARE.

Vodja lokalnega združenja za razvoj Vincent Pyati je za AFP ocenil, da je plaz zasul več kot sto hiš. "Koliko ljudi je bilo v hišah, še ne vemo," je dejal.

Območje, kjer se je sprožil plaz, leži južno od ekvatorja, kjer so pogosta močna deževja.

Marca je zaradi zemeljskega plazu v bližnji provinci umrlo najmanj 23 ljudi, poroča AFP.