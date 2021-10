Ne morejo jih prodati: ko ena najrevnejših držav kupi 40 maseratijev

Vlada Papue Nove Gvineje je za vsakega maseratija plačala 122 tisoč evrov, skupno naročilo pa je bilo vredno 4,9 milijona evrov. Ne le samo naročilo, veliko kritik je na račun vodilnih letelo tudi zaradi same izbire avtomobilov. V državi namreč ni uradnega prodajalca vozil znamke Maserati. Kot je poročal The Guardian, so avtomobile kupili v Šrilanki in jih v državo prepeljali s pomočjo Boeingovega 747. Za najpomembnejše politične predstavnike so dodatno kupili še tri modele bentley flying spur.

Želeli so storiti enako kot Filipini

Vladajoči v Papui Novi Gvineji so idejo za nakup novih avtomobilov dobili na Filipinih. Tam so leta 2015, ko je tam potekalo zasedanje skupine za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje, kupili več kot dvesto vozil BMW in jih po koncu prodali javnosti. A ker v tej majhni otoški državi ni niti enega uradnega prodajalca znamke Maserati, se ni bilo mogoče dogovoriti za takšno sodelovanje. Kljub temu so ministri takrat trdili, da bodo vseh 40 avtov prodali kot vroče žemljice, a danes ni tako, saj so prodali vsega dva avtomobila.

Zdaj jih želijo prodati po znižani ceni

Takratni finančni minister in zdajšnji premier države je leto dni po končanem vrhu novinarjem pokazal, da imajo shranjenih še vseh štirideset luksuznih avtomobilov in da so strahovi pred njihovim izginotjem pretirani. Čeprav so bile vse prestižne italijanske limuzine parkirane na varnem, pa je neznano kam izginilo tristo avtomobilov, ki so jih prav tako kupili za srečanje. Med njimi so bili tudi toyote land cruiser, različni fordi, mazde in mitsubishiji.

Aktualni finančni minister John Pundari je priznal napako prejšnje vlade. "Če bi znali predvidevati, maseratijev sploh ne bi smeli kupiti. Naredili smo grozno napako. Če nimaš prodajalcev maseratijev v Papui Novi Gvineji, potem nimaš razloga za nakup maseratija," je za BBC povedal Pundari. Zdaj bodo avtomobile poskusili prodati po znižani ceni 98 tisoč evrov.