Grozljiva vest iz Hrvaške: pojavila se je droga, močnejša od heroina, in zahtevala dve življenji

Fentanil, sintetična droga, je prispel na Hrvaško in zahteval dve življenji. Kot piše Jutarnji list, lahko zasvojenost in smrt povzročijo že mikro odmerki – od dva do tri miligrame.

"Bali smo se informacij iz Severne Amerike"

Hrvaški RTL poroča, da sta zaradi omenjene droge pri njih življenje izgubili že dve osebi, in sicer moška, stara okoli 40 let, nekdanja odvisnika, ki sta se zdravila v psihiatrični bolnišnici v Vrapču. Njuno stanje je spremljal psihiater Ivan Ćelić.

Povedal je, da gre za dolgoletne odvisnike od opiatov. "Jemala sta heroin in bila na nadomestni terapiji. Bali smo se informacij, ki prihajajo iz Severne Amerike, in žal, čeprav še nimamo uradnih toksikoloških ugotovitev, so po besedah ​​družine v bližini našli zavitke fentanila. Obstaja torej sum, da sta se predozirala s fentanilom. Kolikor vem, so to prvi primeri na Hrvaškem, povezani s predoziranjem fentanila," je pojasnil Ćelić.

Preprodajalci ga lahko zamešajo med kokain

Povedal je tudi, da so novi drogi izpostavljeni prav vsi. "Najbolj so izpostavljeni tisti, ki droge kupujejo na ulici. Poseben problem je, da nameravajo kupiti kokain, ki pa mu je morda dodan fentanil – preprodajalci ga primešajo, da bi imel večji potencial zasvojenosti," je še pojasnil strokovnjak.

Zasvojenost s fentanilom je od 50- do 100-krat močnejša od zasvojenosti s heroinom in poveča verjetnost številnih zapletov. Največji zaplet je depresija dihanja, ki v večini primerov vodi v smrt, je še poudaril Čelić.

V ZDA zaradi fentanila letno umre več deset tisoč ljudi

Grozljivi prizori, ki jih povzroči jemanje fentanila, sicer prihajajo iz Amerike, kjer so pred dnevi poročali tudi o smrti enoletnega dečka, ki je umrl zaradi fentanila, skritega pod podlogo za spanje. Zaradi te droge v ZDA vsako leto umre več deset tisoč ljudi.

Da se mora na porast sintetične droge pripraviti tudi Evropska unija, je pred dnevi opozorila Ylva Johansson, evropska komisarka za notranje zadeve, potem ko je ameriški državni sekretar Antony Blinken opozoril, da Evropa še ni odkrila te težave, vendar jo bo kmalu.