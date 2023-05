Grozljiv prizor na Hrvaškem: truplo pokojnika ležalo na tleh mrtvašnice

Hrvaški svetnik iz Vinkovcev je na profilu na Facebooku objavil fotografijo v blago zavitega mrliča. Kot je zapisal, naj bi bila posneta v prostorih podjetja Grijanje, tržnica, groblje v Vinkovcih. "Zelo redko ostanem brez besed, a zaradi tega več dni nisem mogel priti k sebi. Bil sem osupel," je zapisal v objavi in dodal, da se sprašuje, kam je izginilo spoštovanje do ljudi. Pristojne je pozval k odstopu.

Vinkovški svetnik Goran Kajkić je fotografijo objavil na svojem profilu na Facebooku, poleg pa je zapisal. "Zelo redko ostanem brez besed, a zaradi tega več dni nisem mogel priti k sebi. Bil sem osupel. Dobil sem poročilo s fotografijo, kako s pokojniki ravnajo v podjetju GTG, ki je v večinski lasti mesta Vinkovci, in je pooblaščen za opravljanje storitev v zvezi s pokopom pokojnikov."

Na fotografiji je razvidno, da truplo pokojnika leži na tleh v sprednjem delu mrtvašnice, v prostoru za izrekanje sožalja pred pogrebom na pokopališču v Vinkovcih. To je absolutno zavržno, je še zapisal svetnik Vinkovcev, ob tem pa dodal, da k odgovornosti in odstopu poziva župana Ivana Bosančića ter direktorja omenjenega podjetja.

Kot občan in mestni svetnik Mestne občine Vinkovci sem primer prijavil policiji, DORH in pristojnim inšpekcijam, je še zapisal Kajkić in dodal, da zahteva preiskavo in odgovornost vseh odgovornih.

Podjetje: Fotografija je vzeta iz konteksta in uporabljena v politične namene

V podjetju GTG so za Index.hr potrdili, da je bila fotografija posneta v njihovih prostorih, in navedli, da je oseba umrla zaradi nalezljive bolezni. V odgovoru so se sklicevali na pravilnik, ki določa način postopanja z umrlimi zaradi nalezljivih bolezni. Kot so zapisali, so s preminulimi vedno ravnali spoštljivo, a so hkrati dolžni spoštovati epidemiološke smernice za ravnanje s preminulimi zaradi okužbe z novim koronavirusom. Niso pa odgovorili na vprašanje, zakaj je truplo ležalo na tleh.

Povedali so še, da z omenjeno fotografijo niso seznanjeni, prav tako jim ni znano, kdo bi jo lahko posnel. Prepričani pa so, da je bila "vzeta iz konteksta in posredovana v medije zaradi povsem političnih namenov, da bi blatila ugled podjetja in zaposlenih". Direktor podjetja GTG Elvis Kovačević je namreč član mestnega odbora vinkovške HDZ in eden Kajkićevih največjih nasprotnikov.

Neuradno so pri Indexu izvedeli, da bo podjetje izvedlo interno preiskavo, s katero bo ugotovilo, kdo je posnel fotografijo.