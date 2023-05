Javnost prosijo za pomoč pri identifikaciji 22 trupel umorjenih žensk #video

Interpol ter policije Nizozemske, Belgije in Nemčije so danes javnost pozvali k pomoči pri identifikaciji trupel 22 domnevno umorjenih žensk, ki so jih med letoma 1976 in 2019 našli v omenjenih državah. Mednarodna organizacija kriminalistične policije se je za ta korak odločila prvič v svoji zgodovini.

Tako imenovana črna obvestila, ki jih je Interpol objavil danes v okviru operacije Identificiraj me, namreč posreduje samo znotraj svoje mreže policij po svetu, v javnosti pa jih ne objavlja, piše na spletni strani Interpola.

Povod za operacijo je bil nerešen umor ženske, katere truplo so leta 1999 našli v smetnjaku v reki v predmestju nizozemskega Amsterdama. Ustreljena je bila v glavo in prsi. Forenzična detektivka Carina Van Leeuwen, ki je njen primer poskušala rešiti od prihoda v amsterdamsko policijo leta 2005, je po izčrpanju vseh možnosti s kolegom stopila v stik s policijama sosednje Nemčije in Belgije.

Interpol so prosili za objavo podrobnosti

Skupaj so sestavili seznam primerov 22 žensk in prosili Interpol za objavo podrobnosti. Gre za sedem primerov iz Belgije, šest iz Nemčije ter devet iz Nizozemske. Gre za ženske, ki so umrle nasilne smrti pred 10, 20, 30 ali 40 leti, navaja britanski BBC.

Večina žrtev je bila stara med 15 in 30 let. Ker ne poznajo njihovih imen, niti ne vedo, kdo jih je umoril, je težko ugotoviti okoliščine njihove smrti, poudarjajo pri policiji.

Podrobnosti je Interpol objavil na svoji spletni strani Operation Identify Me appeal page. Tu so objavili rekonstrukcije obrazov nekaterih umorjenih žensk ter videoposnetke in fotografije predmetov, kot so nakit in oblačila, ki so jih našli na območjih, kjer so našli njihove posmrtne ostanke. Objavili so tudi oceno njihove starosti, barvo las in oči ter druge telesne značilnosti.

Večina od 22 žrtev je umrla nasilne smrti

Nizozemska policija je ob tem poudarila, da je večina od 22 žrtev umrla nasilne smrti in da so bile nekatere pred smrtjo zlorabljene ali pa so jih stradali. Da njihove identitete niso ugotovili, pa je deloma posledica tega, da verjetno niso bile iz držav, v katerih so našli njihove posmrtne ostanke. Domnevajo, da so bile nekatere od žrtev iz vzhodne Evrope.

Policije so v mednarodnem pozivu Interpola tudi poudarile, da iščejo predvsem njihova imena, saj je identiteta žrtev pogosto ključ za razrešitev primerov in aretacijo storilcev.