Iz Save potegnili negibno osebo

Ob 9.25 je v bližini naselja Tomačevo v Ljubljani v reki Savi občan opazil negibno osebo. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana in PGD Tomačevo-Jarše so s pomočjo čolna in brezpilotnega letalnika osebo, ki ni kazala znakov življenja, našli in nato potegnili iz vode. Oseba je preminula.