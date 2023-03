Grossi: Pogovori v Teheranu o oživitvi jedrskega sporazuma konstruktivni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je po pogovorih v Teheranu z iranskimi oblasti dejal, da so bili ti konstruktivni in bi lahko utrli pot za oživitev iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015. Ta je Teheranu v zameno za omejitev jedrskega programa ponudil omilitev določenih sankcij.

"S konstruktivno razpravo, kot jo imamo zdaj, in dobrimi dogovori, za katere sem prepričan, da jih bomo imeli, bomo tlakovali pot pomembnim sporazumom," je Grossi dejal na skupni novinarski konferenci z direktorjem iranske organizacije za jedrsko energijo Mohamedom Eslamijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Eslami podpisnice sporazuma pozval, naj izpolnijo svoje obveznosti

Eslami je medtem podpisnice sporazuma iz leta 2015 ponovno pozval, naj izpolnijo svoje obveznosti. "Tri evropske in nekatere druge države se osredotočajo le na iranske obveznosti iz sporazuma, vendar pa imajo tudi one obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati," je poudaril.

Grossi se je danes sestal tudi z iranskim zunanjim ministrom Huseinom Amirjem Abdolahjanom, ki je pred srečanjem za CNN poudaril, da je "okno za dogovor o pogajanjih za odpravo sankcij še vedno odprto, vendar ne bo odprto za vedno".

V Iran prispel le nekaj dni potem, ko so tam odkrili delce visoko obogatenega urana

Generalni direktor IAEA je v Iran prispel v petek, le nekaj dni potem, ko je IAEA v Iranu odkrila delce zelo visoko obogatenega urana. Po navedbah Grossija je bila stopnja čistosti odkritega urana 83,7-odstotna, kar je le malo pod 90 odstotki, kolikor je potrebno za izdelavo jedrskega orožja.

Iran se je v jedrskem sporazumu iz leta 2015 zavezal, da bo omejil svoj jedrski program. V zameno je Zahod odpravil sankcije proti Teheranu. Potem ko so ZDA pod vodstvom tedanjega predsednika Donalda Trumpa leta 2018 odstopile od sporazuma, pa se je Teheran odzval s širitvijo bogatenja urana in omejevanjem inšpekcij IAEA. Pogajanja za oživitev jedrskega sporazuma so medtem že več mesecev zamrznjena.