Češka načrtuje zagon malega jedrskega reaktorja

Prvi mali modularni jedrski reaktor nameravajo postaviti na območju jedrske elektrarne Temelin - ene od dveh jedrskih elektrarn v državi, ki prispeva približno eno tretjino celotne proizvodnje električne energije na Češkem.

Naslednja dva naj bi sledila na lokacijah zdajšnjih velikih termoelektrarn. Iz ČEZ so danes sporočili, da imata prednost dve - v Tušimicah in Detmarovicah.

O malih jedrskih reaktorjih razmišlja vse več držav

O majhnih modularnih jedrskih reaktorjih razmišlja več evropskih držav, vključno s Finsko in Švedsko. Na ta način bi lahko povečale proizvodnjo električne energije, ko se povpraševanje poveča.

V primerjavi s konvencionalnimi jedrskimi reaktorji je majhne modularne jedrske reaktorje razmeroma preprosto zgraditi, saj je njihove sisteme in komponente mogoče sestaviti v tovarni in jih kot celoto prepeljati na izbrano lokacijo. Prav tako so cenovno ugodnejši od velikih reaktorjev in imajo majhno tveganje, da bi se zgodila resna nesreča.

"Ni mišljeno, da bi mali modularni reaktorji nadomestili velike jedrske bloke," je povedal član uprave ČEZ Tomaš Pleskač. So dodatek k češki energetski mešanici kot ugoden nadomestek za elektrarne na premog in toplarne, je dodal.

Čehi tudi v gradnjo velikega jedrskega reaktorja

Z letom 2036 ČEZ načrtuje tudi zagon novega velikega jedrskega reaktorja v Dukovanih. Konec lanskega leta so iz koncerna sporočili, da so ponudbe za gradnjo reaktorja prejeli od ameriško-kanadskega podjetja Westinghouse, francoskega EDF in južnokorejskega KHNP. Več milijard evrov vredno pogodbo naj bi z izbranim ponudnikom podpisali prihodnje leto.