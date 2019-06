Grki zajeli jahto z migranti na poti v Italijo

Grška obalna straža je v četrtek pred obalo polotoka Peloponez prestregla jahto s 77 migranti, ki naj bi bila na poti v Italijo. Pri tem so prijeli dva domnevna tihotapca ljudi, so danes sporočile grške oblasti.

Ladja, ki pluje pod turško zastavo, je odplula iz Turčije, namenjena pa naj bi bila v Italijo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Vsak mesec skuša več tisoč ljudi ob pomoči tihotapcev prečkati Sredozemsko morje, da bi si poiskali zatočišče in si zagotovili boljše življenje v Nemčiji ali na severu Evrope. Številni sicer končajo v migrantskih centrih v Grčiji ali Italiji.

Po najnovejših podatkih Združenih narodov je letos na grške otoke v Egejskem morju prišlo 15.500 beguncev in migrantov. Trenutno jih je v Grčiji okoli 60.000.

Italijanske oblasti so sicer v zadnjem času začele sumiti, da se s tihotapljenjem migrantov v Italijo vse bolj ukvarja ruska mafija. Konec maja so namreč odkrili jadrnico z več kot 50 migranti. Na njej sta bila tudi dva državljana Rusije, ki naj bi vozila migrante iz Turčije v Italijo.

Po navedbah italijanskih preiskovalcev tihotapci z ljudmi na eno ladjo vkrcajo tudi do 70 migrantov, za to pa računajo tudi po 10.000 evrov na osebo. Med migranti so predvsem Kurdi, Sirci in Iračani. Vkrcavajo se predvsem v Istanbulu, vozijo pa jih večinoma v italijanski pokrajini Apulija in Kalabrija.