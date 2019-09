Greenpeace na Poljskem preprečil raztovarjanje premoga

Aktivisti okoljevarstvene organizacije Greenpeace so danes zjutraj v želji, da preprečijo raztovarjanje ladje s premogom, splezali na žerjave na terminalu pristanišča v Gdansku. Opoldne so bili še vedno na žerjavih, predstavniki tamkajšnje policije in vodstva pristanišča pa so razpravljali, kako jih varno spraviti na tla.

Aktivisti so se na žerjave povzpeli zgodaj zjutraj in ustavili operacije na terminalu. Na policiji so opoldne pojasnili, da so od predstavnikov pristanišča dobili uradno prijavo kriminalnega dejanja, in potrdili, da se ta nanaša na nezakonit vstop v del pristanišča, dostopen samo pooblaščenim osebam.

Glede na zadnje podatke so aktivisti še vedno na žerjavih, tako da niso pridržali še nikogar od njih. Policisti so medtem že zavarovali kraj dogajanja.

Protesti v pristanišču v Gdansku so izbruhnili le dva dni po tem, ko je vanj vplula Greenpeaceova jadrnica Rainbow Warrior in se zasidrala. Njen cilj je bil preprečiti prihod pošiljke premoga iz Mozambika na Poljsko. Blokada ni delovala dolgo, saj so bili aktivisti aretirani.

Greenpeace Poljsko poziva, naj ukine rabo premoga za energijo do leta 2030. Poljska sicer iz premoga proizvede 80 odstotkov električne energije. Poljski minister Mateusz Morawiecki je v torek dejal, da država prehaja k zelenim virom energije, da pa mora zaradi energetske varnosti ohraniti termoelektrarne. Poljska je v zadnjih letih zaradi upada domačih zalog povečala uvoz premoga, med drugim tudi iz Rusije.