Golob se bo udeležil srečanja voditeljev sredozemskih držav članic EU

Premier Robert Golob se bo danes na Cipru udeležil srečanja voditeljev sredozemskih držav članic EU v formatu Med9. Pridružila se jim bosta tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in jordanski kralj Abdulah II., glavne teme pa bodo razmere na Bližnjem vzhodu, migracije in prioritetne politike EU v Sredozemlju.

Srečanja se bodo po navedbah francoske tiskovne agencije AFP z izjemo portugalskega premierja Luisa Montenegra udeležili voditelji vseh devetih držav članic neformalne skupine, ki jo poleg Slovenije in Portugalske sestavljajo še Francija, Italija, Španija, Grčija, Ciper, Malta in Hrvaška.

Glavna tema zasedanja bodo razmere na Bližnjem vzhodu

Ena glavnih tem zasedanja bodo razmere na Bližnjem vzhodu, kjer se nadaljujejo izraelski napadi na Gazo in Libanon, ob tem pa skrbi povzročata tudi nasilje izraelskih naseljencev na zasedenem Zahodnem bregu in grožnja izbruha širšega konflikta. Na to temo bodo voditelji razpravljali tudi z jordanskim kraljem Abdulahom, sledila bo še razprava o odnosih med EU in Jordanijo.

Govora bo tudi o migracijah, saj se z izzivi na tem področju soočajo praktično vse članice skupine Med9. Ta tema bo po navedbah AFP v ospredju tudi prihodnji teden na zasedanju Evropskega sveta v Bruslju, kjer naj bi voditelji med drugim razpravljali o krepitvi nadzora na zunanjih mejah EU.

Razpravljali bodo tudi o prioritetah v novem mandatu Evropske komisije

Voditelji skupine Med9 bodo srečanje na Cipru sklenili z razpravo o prioritetah v novem mandatu Evropske komisije in o možnostih okrepljenega delovanja skupine na področjih, kjer imajo sredozemske članice EU sorodna stališča, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Gre za četrto zasedanje na tej ravni, ki se ga bo udeležila Slovenija, odkar se je leta 2021 formalno pridružila skupini Med9. Golob se bo pred začetkom zasedanja predvidoma sestal z jordanskim kraljem, v soboto pa ima na programu še dvostransko srečanje s ciprskim predsednikom Nikosom Hristodulidesom.