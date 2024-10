KPK je prestavila sejo, na kateri naj bi danes opravili razgovore s premierjem Robertom Golobom in pričami v okviru preiskave domnevnih pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, saj so se nekatere priče opravičile. Golobov pooblaščenec pa je KPK posredoval obsežno dokumentacijo in vložil tožbo zoper sklep o vpogledu v dokumentacijo.

Pooblaščenec predsednika vlade Roberta Goloba Stojan Zdolšek je Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) posredoval obsežno dokumentacijo, iz katere izhajajo nova dejstva in dokazi, so sporočili s KPK. "Te je treba podrobno preučiti, zato da bodo razgovori z obravnavano osebo in pričami opravljeni celovito in v interesu hitrega zaključka postopka preiskave," so zapisali. Na KPK bodo po preučitvi dokazov določili nov datum za izvedbo razgovorov pred senatom, o tem pa obvestili tudi obravnavano osebo in priče, so še pojasnili za STA.

Zgodba, ki še ni bila predstavljena

Zdolšek je za STA potrdil, da je dokumentacijo in ustrezne dokazne predloge na KPK poslal teden dni prej, njene vsebine pa ne more komentirati. "Gre pa za to, da seveda predstavljamo drugo plat zgodbe, ki do zdaj še ni bila predstavljena," je dejal. Po njegovih besedah so bili šele zdaj seznanjeni z očitki "in zdaj je pravi čas in pravi organ, pred katerim to predstavljamo".

Takoj po tistem, ko je vložil omenjeno gradivo, je od KPK prejel dokumentacijo, za katero je še dodatno zaprosil, saj je ugotovil, da je ni v glavnem spisu. "Tako da mislim, da bom še vložil določene predloge," je dejal.

Hkrati je Zdolšek na upravno sodišče vložil tožbo na sklep, s katerim mu je KPK omogočila vpogled v spis oziroma dokumentacijo, in sicer zaradi prekritja določenih varovanih oz. osebnih podatkov.

Kot je za STA pojasnil Zdolšek, je tožbo vložil, ker meni, da ne gre za varovane osebne podatke. "Gre za podatke, ki bi morali biti razkriti in bi na ta način mojemu varovancu bila omogočena pravica do izjave. Na ta način mu je ta pravica onemogočena," je prepričan. Tožba ne zadrži postopka pred KPK, izpostavlja Zdolšek, je pa res, da če bi bila izdana odločba KPK in bi nato upravno sodišče ugodilo premierju, s tem KPK tvega, da bi bila njihova odločba nezakonita. Tako je "odvisno, kako se bo KPK odločila in kako je prepričana v svoj prav", je dodal Zdolšek.

Ne gre za zavlačevanje postopka

KPK bo sodišče zaprosila za prednostno obravnavo tožbe, "saj odločitev v tej zadevi lahko vpliva na samo vsebino razgovorov, pravice obravnavane osebe v postopku," so sporočili s KPK.

Ne gre za zavlačevanje postopka, zatrjuje Zdolšek. "Tudi KPK, kolikor sem seznanjen, danes tega ne zatrjuje," je izpostavil. Formalno po njegovem mnenju to niso bile ovire, da KPK danes ne bi mogla opraviti razgovora. "Datum je bil usklajen, mi smo se ga držali, vse ostalo, kar smo naredili, so pač naše pravice, in jaz sem kot odvetnik dolžan varovati pravice svojega varovanca," je dejal.

"Predsednik vlade je danes želel priti oz. bi prišel na pogovor, če ga KPK ne bi preklicala. Kako in koliko časa bi se to današnje srečanje odvijalo, težko vem, vem pa, da prav kratko ne bi bilo," je dejal. Veseli ga, da KPK meni, da je treba preučiti vso poslano gradivo. "Verjetno bo še marsikaj treba preučevati v tem postopku," je še dodal.

Zadnji sklep o nadaljevanju postopka preiskave je senat KPK sprejel konec avgusta. Zdolšek je namreč zahteval izločitev nekdanjega namestnika predsednika KPK Simona Savskega in zavrnitev zahteve za izločitev izpodbijal na sodišču. Savskemu je 31. julija prenehal mandat, z nastopom mandata nove namestnice predsednika KPK Tine Divjak 1. avgusta pa je postal razlog, zaradi katerega komisija ni mogla nadaljevati postopka preiskave, brezpredmeten. Senat je tako postal sklepčen.

Senat je konec avgusta tudi sprejel sklep, da se Golobu omogoči vpogled v spis, torej v dokumentacijo, ki jo KPK vodi v tej zadevi.

Pred tem je morala KPK postopek začasno prekiniti, saj Golobu zaradi zadržkov Specializiranega državnega tožilstva (SDT) ni mogla zagotoviti celovitega vpogleda v spis in s tem vseh procesnih pravic. SDT pa je nato v začetku julija obvestilo KPK, da so prenehali razlogi, zaradi katerih bi aktivnosti komisije lahko škodovale interesom predkazenskega postopka.