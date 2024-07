Savski zadnji dan namestnik predsednika KPK, z njegovo naslednico tudi nadaljevanje postopka proti Golobu

Namestniku predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Simonu Savskemu danes preneha mandat, s četrtkom ga bo nasledila Martina Divjak. Med prvimi nalogami jo čaka seznanitev s preventivnimi in operativnimi aktivnostmi ter poslovanjem KPK, pa tudi nadaljevanje postopka proti premierju Robertu Golobu, so navedli na KPK.

Namestnika predsednika KPK imenuje predsednik republike, in sicer za dobo petih let, imenovan pa je lahko največkrat dvakrat zapored.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je prvi javni poziv za zbiranje kandidatur objavila februarja. Nanj se je prijavil en kandidat, a se predsednica ni odločila za njegovo imenovanje, zato je aprila objavila nov poziv. Nanj je prispelo pet kandidatur, predsednica pa je po končanem postopku za namestnico predsednika KPK imenovala univerzitetno diplomirano pravnico Divjakovo s številnimi izkušnjami v nevladnem sektorju, trenutno pa vodjo zagovorništva in namestnico direktorja Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Divjakova je v predstavitvi v predsedniški palači pred imenovanjem izpostavila preventivni boj proti korupciji in nepoštenim praksam, ob čemer se je med drugim zavzela za krepitev komuniciranja z javnostmi in intenzivno delo z uradniki.

Ne bo časa za uvajanje

Med prvimi nalogami, ki jo čakajo, je med drugim seznanitev s preventivnimi in operativnimi aktivnostmi ter načinom poslovanja KPK, prav kmalu pa jo že čaka prvo senatno odločanje. Na eni prvih sej je pričakovati tudi obravnavo sklepa senata o nadaljevanju postopka preiskave domnevnih pritiskov predsednika vlade Roberta Goloba na zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve, so navedli na KPK.

Z iztekom mandata Savskega bo namreč eden od razlogov za prekinitev postopka KPK v omenjeni zadevi postal brezpredmeten. Gre za postopek, v katerem je premier Golob zahteval izločitev Savskega iz te zadeve. KPK ga je zavrnila, zato se je obrnil na upravno sodišče, ki pa je pritožbo zavrglo iz procesnih razlogov. Na to odločitev sta se nato obe strani pritožili na vrhovno sodišče, ki pa po informacijah KPK o tem še ni odločilo.

KPK bo torej lahko aktivnosti nadaljevala, ko bo novi senat znova sklepčen, "kar pričakujemo, da se bo zgodilo v kratkem, po nastopu mandata nove članice senata komisije 1. avgusta", so pojasnili na KPK.

Podrobnosti predkazenskega postopka niso znane

Drugi razlog, da je morala KPK začasno prekiniti preiskavo, pa je bila ocena Specializiranega državnega tožilstva, da bi razkritje dela dokumentacije iz spisa, za katero je Golob zaprosil, škodovalo interesom predkazenskega postopka. A je specializirano državno tožilstvo KPK 10. julija obvestilo, da so razlogi, na podlagi katerih bi aktivnosti KPK škodovale interesom predkazenskega postopka, prenehali.

Predkazenski postopek na Specializiranem državnem tožilstvu sicer še teče, zato mediji te dni ugibajo, ali je bil torej premier Golob v tem postopku morda že zaslišan in seznanjen z očitki in zato razkritje spisa ni več problem. A v njegovem kabinetu zadeve ne komentirajo, tudi njegov zagovornik Stojan Zdolšek je za televiziji POP TV in TV Slovenija dejal le, da so predkazenski postopki tajni, in jih zato nikoli ne komentira.