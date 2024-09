KPK naj ne bi ugotovila kršitev v primeru Roberta Goloba

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je končala obravnavo postopka proti predsedniku vlade Robertu Golobu, v katerem so presojali korupcijska tvegana v zvezi s poslovanjem njegovega podjetja Star Solar. V primeru predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič pa so presojali glede njene udeležbe na paraolimpijskih igrah v Parizu. Po neuradnih informacijah POP TV v nobeni od zadev niso ugotovili kršitev.

V začetku letošnjega leta je KPK prejela prijavo v zvezi z lastništvom podjetja Star Solar, katerega lastnik je predsednik vlade Robert Golob. Ta je na KPK prijavil spremembo premoženja, saj je po ločitvi postal edini lastnik podjetja, direktorica pa je bila do maja letos njegova hči Luna.

V opoziciji so takrat izpostavili poslovanje Golobovega podjetja z državno družbo Borzen. S tem se je ukvarjala tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Pojasnila so zahtevali tudi od Goloba, a se na njihova vabila ni odzval. Člani komisije so zato KPK pozvali k prednostni obravnavi zadeve.

Primer, v katerem je KPK presojala korupcijska tveganja v zvezi s poslovanjem Golobovega podjetja Star Solar, je zdaj zaključen. Po neuradnih informacijah KPK kršitev ni ugotovila.

KPK sicer presoja o še enem primeru, v katerega je vpleten Golob. Prihodnji mesec ga namreč čaka zaslišanje pred komisijo v zvezi s preiskavo zaradi sumov kršitve integritete pri domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar.

Pod drobnogledom komisije tudi Klakočar Zupančič

Prav tako naj kršitev ne bi ugotovili v primeru predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ko so preverjali korupcijska tveganja glede njene udeležbe na paraolimpijskih igrah v Parizu.

Klakočar Zupančič je pred začetkom iger javno izrazila obžalovanje, da vabila v Pariz ni dobila. Stopila je v stik z olimpijskim komitejem in vabilo naknadno dobila. Zoper Klakočar Zupančič je prijavo na KPK podala stranka Glas upokojencev Pavla Ruparja. Očitali so ji, da je s svojim dejanjem poskušala izkoristiti vpliv in pridobiti premoženjsko korist.

KPK naj bi ugotovitve preiskave podrobneje predstavila še ta teden.