Glavni švedski epidemiolog izbrisal elektronska sporočila, ki jih je pošiljal med epidemijo

Švedska se je odločila za drugačen pristop k obvladovanju novega koronavirusa in je v nasprotju z večino evropskih držav, ki so za nekaj časa ustavile javno življenje in gospodarstvo, sprejela mehkejše ukrepe s ciljem skupinske imunosti proti novemu virusu.

Glavni zagovornik odstopajočega modela Švedske je epidemiolog Anders Tegnell, ki se je marca v enem od elektronskih sporočil spraševal, ali je mogoče višja stopnja umrljivosti pri starejših spremenljiva, če bi pripeljala do hitrejše skupinske imunosti.

Tegnell: Je deset odstotkov višja smrtnost med starejšimi sprejemljiva?

Na Švedskem so državljanom svetovali, naj ohranjajo socialno distanco, delajo od doma in ne uporabljajo javnega prevoza. Prav tako so omejili zbiranje do 50 ljudi in obiske v domovih za starejše. Foto: Reuters Švedski mediji so do elektronskih sporočil Tegnella prišli po zahtevi za pridobitev informacij javnega značaja, izkazalo pa se je, da je Tegnell nekaj sporočil med januarjem in aprilom tudi izbrisal.

V enem od teh je svojemu finskemu kolegu Miku Salminenu preposlal sporočilo upokojenega zdravnika, ki predlaga, da bi zdrave državljane načrtno okužili v nadzorovanih okoliščinah.

"Eden od pogojev bi bil, da bi šole ostale odprte in bi skupinska imunost hitreje stekla," je zapisal glavni švedski epidemiolog. Salminen mu je odgovoril, da je Finska preučila to možnost in jo zavrnila, saj otroci sčasoma širijo okužbo tudi na druge starostne skupine, ne le med seboj. Dodal je, da bi po njihovih izračunih zapiranje šol poskrbelo za zmanjšanje okužb pri starejših za deset odstotkov, Tegnell pa se je na to odzval z vprašanjem, ali bi bilo morda deset odstotkov sprejemljivih.

Tegnell je sicer na vprašanje švedskih novinarjev za komentar elektronskih sporočil zanikal, da so šole pustili odprte na račun skupinske imunosti.

"Komentiral sem mogoč razplet, ne pričakovanega," je dejal Tegnell.

Med izbrisanimi sporočili so po besedah Tegnella pogovori med njim in delovnimi skupinami. Foto: Reuters

Poslal več kot 200 sporočil

Švedska je kasneje zaprla šole za učence, starejše od 16 let, preostali pa so morali hoditi k pouku. Staršem, ki so svoje otroke želeli zadržati doma, pa so pretile visoke kazni.

Tegnell naj bi sicer med januarjem in aprilom poslal več kot 200 elektronskih sporočil, med izbrisanimi pa naj bi bila po njegovih besedah korespondenca med njim ter vladnimi službami in zdravstvenimi strokovnjaki.

Nova študija: skupinske imunosti ni na vidiku

Švedska je od začetka epidemije novega koronavirusa potrdila več kot 85 tisoč primerov okužbe in več kot 5.700 smrti. Številke so višje od nekaterih njenih skandinavskih sosed, po drugi strani pa nižje od Španije, Italije in Velike Britanije, ki so se odločile za podobne ukrepe kot preostale države.

Uradni podatki za njihovo glavno mest Stockholm so pokazali, da se je do maja okužilo 40 odstotkov prebivalstva, vendar na drugi strani nacionalna raziskava kaže, da je imunost proti virusu razmeroma nizka. Po ugotovitvah študije, objavljene v Journal of the Royal Society of Medicine, pa je daleč tudi končni cilje Tegnella - skupinska imunost. Kot so zapisali raziskovalci v študiji, na Švedskem skupinske imunosti še ni na vidiku.