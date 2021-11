Po tednu dni Francozi dovolili izplutje britanske ribiške ladje

Kljub temu da so brez dovoljena nalovili dve toni pokrovač, so jim Francozi danes dovolili izpluti.

Britanska ribiška ladja, ki jo je spričo zaostrovanja spora zaradi ribolovnih dovolilnic teden dni zadrževala Francija, je danes popoldne končno zapustila pristanišče Le Havre. Francoske oblasti so ji namreč dan pred napovedanimi pogajanji, na katerih bosta državi skušali zgladiti spor, dovolile izplutje in vrnitev domov.

Gre za ribiško ladjo z vlečno mrežo Cornelis Gert Jan, ki naj bi v francoskih vodah brez ustreznega dovoljenja nalovila dve toni pokrovač.

Kazni jim ni bilo treba poravnati, kapitan bo moral na sodišče

Odvetnik kapitana ladje je pojasnil, da je sodišče v bližnjem mestu Rouen ladji dovolilo izplutje, ne da bi morala v zameno položiti kakšno finančno jamstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sodišče je tako zavrnilo zahtevo francoske države, da ostane ladja zasežena do nakazila 150 tisoč evrov garancije, kar je odvetnik ocenil kot dokaz, da francoska sodišča delujejo neodvisno od političnega pritiska.

Kapitana sicer še vedno čaka sojenje v Le Havru, ki je predvideno za 11. avgust prihodnje leto. Obtožen je nedovoljenega ribolova v francoskih vodah s strani plovila, ki ni iz Evropske unije. Največja zagrožena kazen za to je 75 tisoč evrov, poroča AFP.

Poskušali bodo rešiti "ribiški" spor med državama

V četrtek v Parizu pričakujejo britanskega ministra za brexit Davida Frosta, ki bo skupaj s francoskim državnim sekretarjem za evropske zadeve Clementom Beaunom skušal najti rešitev za spor med državama.

Frost je sicer po poročanju AFP odločen zagovornik brexita, medtem ko je Beaune tesen zaveznik francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki meni, da Francija ne bi smela plačevati za napake Velike Britanije oziroma za njeno odločitev, da zapusti Evropsko unijo. Dvojica se bo sestala za zaprtimi vrati in novinarska konferenca ni predvidena.

Pariz očita Londonu, da francoskim ribičem onemogoča dostop do dovolilnic za ribolov v britanskih vodah. Povod je bila septembrska odločitev oblasti v Veliki Britaniji in na otoku Jersey, ki so več deset francoskim ribiškim čolnom zavrnile izdajo dovoljenj za ribolov v svojih ozemeljskih vodah. Za licence so morali francoski ribiči zaprositi zaradi britanskega izstopa iz EU.

Pariz je opozoril, da London s tem krši sporazum o brexitu. London na drugi strani vse očitke zavrača in trdi, da ribiči niso predložili vse potrebne dokumentacije.