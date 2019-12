Francoskega kirurga sumijo zlorabe skoraj 350 otrok

Upokojeni francoski kirurg, ki je obtožen posilstva in spolne zlorabe štirih mladoletnih oseb, bi lahko zlorabil 349 otrok, je v petek sporočilo francosko tožilstvo. To bi lahko bil eden od največjih primerov zlorabe otrok v Franciji. Pred enim mesecem so poročali o okoli 250 morebitnih žrtvah kirurga.

Upokojenemu kirurgu Joelu Le Scouarnecu bodo zaradi posilstva mladoletnice, spolnega napada in neprimernega razkrivanja začeli soditi marca prihodnje leto. Obtožbe zadevajo obdobje treh desetletij, ko je bil zaposlen v različnih bolnišnicah v osrednji in zahodni Franciji. Grozi mu do 20 let zapora.

Pisal dnevnik

Prve obtožbe so se pojavile leta 2017, ko so proti njemu sosedje v mestu Jonzac vložili prijavo zaradi posilstva njihove šestletne hčerke. Pozneje so se zvrstile še obtožbe zaradi posilstva mladoletnega sorodnika, spolnega napada na drugega mladoletnega sorodnika in zlorabe mladoletnega bolnika.

Preiskovalci so nato po odkritju skrivnega dnevnika, ki ga je pisal Le Scouarnec, odprli dodatno preiskavo. V dnevniku je namreč podrobno opisoval spolna dejanja s številnimi drugimi otroki, ki jih je navajal s polnim imenom. Policija je nato poiskala omenjene osebe in od njih poskušala dobiti pojasnila.

Tožilka v mestu Lorient v Bretanji Laureline Peyrefitte je v petek razkrila, da so doslej med preiskavo identificirali 349 morebitnih žrtev pedofilije. Doslej so jih zaslišali 229, od tega jih je 197 vložilo pritožbo zaradi zlorabe. Odvetniki upokojenega kirurga sicer vztrajajo, da so dnevniški zapisi le fantazija.

Glede na zadnje sume zlorab bi lahko bil primer Le Scouarneca, ki ga je leta 2005 zaradi posedovanja posnetkov spolne zlorabe otrok doletela štirimesečna pogojna kazen, največji primer sojenja kakemu pedofilu v Franciji. Poleg dnevnikov so na njegovem domu med drugim našli dodatne posnetke spolnih zlorab otrok in spolne igrače.