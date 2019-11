Očeta družine, ki je bila več let izolirana, sumijo zlorabe otrok

Zgodba o izolirani družini na severu Nizozemske dobiva nove razsežnosti. Za zdaj so 67-letnega Nizozemca skupaj z 58-letnim Avstrijcem sumili, da sta na odročni kmetiji devet let prisilno zadrževala šest danes mladih odraslih. Primer je prišel na dan, ko je zmedenemu 25-letniku oktobra uspelo priti do bara, kjer je dejal, da že devet let ni bil na prostem.

Očeta sumijo spolne zlorabe hčerk

Pozneje so z analizo DNK potrdili, da je 67-letni Nizozemec oče vseh šestih otrok, ki so danes stari od 18 do 25 let. Njihova mama je umrla leta 2004 v kraju Zwolle, je pojasnilo tožilstvo. Pozneje se je izvedelo, da ima Nizozemec še tri starejše hčerke, ki jih ni bilo na kmetiji. Zdaj ga tožilstvo sumi spolne zlorabe dveh od njih.

Nizozemcu tožilstvo očita tudi pranje denarja in odvzem prostosti. Skupaj z Avstrijcem naj bi pred desetimi leti v kraju Meppel več mesecev prisilno zadrževala drugega Avstrijca.

Družina naj bi v kleti čakala konec sveta

Nizozemec in Avstrijec se bosta morala prvič zglasiti na sodišču 21. januarja prihodnje leto. Mediji so sicer med drugim poročali, da je družina v kleti kmetije domnevno čakala na konec sveta in da je pripadala južnokorejski cerkvi zedinjenja, znani tudi pod imenom Moonova sekta.