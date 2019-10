Na Nizozemskem aretirali še očeta izoliranih otrok s kmetije

"Pridržali smo očeta," je v četrtek sporočila policija v nizozemskem mestu Assen. "Imamo razlog za domnevo, da šest vpletenih ljudi tam ni bivalo po svoji svobodni volji. Preiskujemo, ali je do te situacije privedlo kakšno prepričanje ali vera," so navedli na policiji.

Lokalna televizija RTV Drenthe je poročala, da so bili Avstrijec Josef B., ki so ga v povezavi z družino aretirali že pred tem, oče in celotna družina člani južnokorejske cerkve zedinjenja, znani tudi kot Moonova sekta, poimenovani po ustanovitelju Sun Myung-moonu.

Cerkev zedinjenja je potrdila, da je bil oče otrok njihov član v 80. letih minulega stoletja, nato pa se je odselil v Nemčijo, kjer so izgubili sled za njim. Zanikala pa je, da bi bil 58-letni Avstrijec njen član bodisi v Avstriji ali na Nizozemskem. Brat Josefa B. je medtem potrdil, da je bil osumljeni po koncu služenja vojaškega roka član neke sekte, vendar ni navedel, katere.

Oče in šest otrok je na kmetiji na vzhodu Nizozemske devet let živelo zaprtih v kleti, kjer so domnevno čakali na konec sveta. Preiskavo so sprožili, ko se je na policijo obrnil lastnik bifeja v vasi Ruinerwold, kamor je v ponedeljek zataval očitno zmeden in neurejen 25-letni mladenič in mu povedal, da že devet let ni bil zunaj.