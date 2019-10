V družini, ki je devet let zaprta čakala apokalipso, naj bi bile še tri hčerke

Na Nizozemskem so odkrili družino, ki je v kleti na kmetiji devet let čakala na konec sveta.

Na Nizozemskem so odkrili družino, ki je v kleti na kmetiji devet let čakala na konec sveta. Foto: Reuters

Družina na Nizozemskem, ki je več let živela izolirana od sveta, naj bi po poročanju lokalnih medijev imela še tri otroke. Do zdaj je javnost vedela za šest otrok, starih od 18 do 25 let, in njihovega nepokretnega očeta, ki pa naj bi imel še tri starejše hčerke.

Vse tri hčerke naj bi bile starejše od 25 let, kje se trenutno nahajajo, pa ni znano. Nizozemska policija je poleg tega danes objavila, da še vedno ni znano, ali je družina na kmetiji živela prostovoljno. Potrdili so še, da je sedmerico pregledal zdravnik.

Preiskavo so sprožili, ko se je na policijo obrnil lastnik bifeja v vasi Ruinerwold, kamor je v ponedeljek zataval očitno zmeden in neurejen 25-letni mladenič ter mu povedal, da že devet let ni bil zunaj. Foto: Reuters

Družina v kleti na kmetiji čakala na konec sveta

Nizozemska policija preiskuje primer družine, ki je na kmetiji na vzhodu države devet let živela zaprta v kleti, kjer je domnevno čakala na konec sveta. Preiskavo so sprožili, ko se je na policijo obrnil lastnik bifeja v vasi Ruinerwold, kamor je v ponedeljek zataval očitno zmeden in neurejen 25-letni mladenič ter mu povedal, da že devet let ni bil zunaj.

"Povedal je, da je pobegnil in da potrebuje pomoč," je za nizozemsko televizijo RTV povedal lastnik lokala v vasi, ki leži v pokrajini Drenthe.