Francija začela prve vojaške vaje v vesolju

Francija je ta teden začela s prvimi vojaškimi vesoljskimi vaji v vesolju, s katerimi naj bi preverila svojo sposobnost za obrambo svojih satelitov v času, ko se v zemeljski orbiti povečuje tekma svetovnih sil. Na vajah, ki so se začele v ponedeljek in bodo potekale do petka, sodelujejo tudi ZDA in Nemčija.

Poveljnik novo ustanovljenega francoskega vesoljskega poveljstva Michel Friedling je vaje označil za "stresni test našega sistema" in dodal, da gre za prve tovrstne vaje tako za francosko vojsko kot prve v Evropi. Vaje z imenom AsterX v čast prvemu francoskemu satelitu Asterix iz leta 1965 temeljijo na simulaciji spremljanje potencialno nevarnega vesoljskega predmeta in nevarnosti za satelit, piše STA.

Na vojaških vajah sodelujeta tudi ZDA in Nemčija

V okviru vaje bodo poustvarili številne dogodke, ki pomenijo krizne razmere ali grožnjo francoski vesoljski infrastrukturi, "a ne samo to", je Friedling dejal novinarjem na sedežu vesoljskega poveljstva v Toulousu na jugozahodu Francije. Na francoskih vojaških vajah v vesolju sodelujejo tudi nove vesoljske sile ZDA ter nemška vesoljska agencija, navaja STA.

Do leta 2025 naj bi imelo do 500 pripadnikov

Vesoljsko poveljstvo je Francija napovedala leta 2019. Do leta 2025 naj bi imelo do 500 pripadnikov. "Naši zavezniki in nasprotniki militarizirajo vesolje ... ukrepati moramo," je takrat dejala obrambna ministrica Florence Parly. Napovedala je še, da Francija načrtuje razvoj protisatelitskega laserskega orožja in nove nadzorne zmogljivosti, da bi zapolnila vrzel s tekmeci Kitajsko, Rusijo in ZDA. Naložbe v francoski vesoljski program naj bi v proračunskem obdobju od 2019 do 2025 dosegle 4,3 milijarde evrov, kar predstavlja le majhen del sredstev, ki so jih doslej namenile ZDA ali Kitajska.

Francije je leta 2018 obtožila Rusijo, da je poskušala prestreči prenose s francosko-italijanskega satelita, ki sta ga vojski obeh držav uporabljali za varno komunikacijo. Ruski satelit Luch-Olymp naj bi se približal satelitu Athena-Fidus, kar so francoske oblasti označile kot "dejanje vohunjenja", še piše STA.