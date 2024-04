Robert Fico je ob pozivu k mirni rešitvi vojne v Ukrajini poudaril, da bi morala biti to "rešitev, ki spoštuje ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Uporaba ruske vojaške sile v Ukrajini je bila huda kršitev mednarodnega prava," je dejal Fico po srečanju z ukrajinskim kolegom Denisom Šmihalom, s katerim sta predsedovala skupnemu zasedanju vlad obeh držav v mestu Michalovce blizu slovaško-ukrajinske meje. Kot je dodal Fico, Ukrajina potrebuje pomoč in solidarnost.

Fico je obrnil ploščo

Gre za spremembo tona v Ficovih stališčih glede vojne, ki so po poročanju AFP doslej veljala za kontroverzna. Slovaški premier je namreč januarja dejal, da Ukrajina "ni neodvisna in suverena država", ampak je pod popolnim vplivom in nadzorom ZDA. Šmihal se je Ficu zahvalil za njegovo podporo, današnje srečanje pa označil za zgodovinsko za obe državi.

Je Robert Fico hvalil Putina samo zato, da bi na volitvah dobil glasove proruskih slovaških volivcev? Foto: Reuters

Fico je tudi podprl željo Ukrajine po pridružitvi EU. "Slovaška podpora Ukrajini in njenim težnjam, da postane članica EU, ni špekulativna. To je polna podpora," je dejal. Kot je še zatrdil Fico, si Slovaška želi hitrega članstva Ukrajine v EU, saj ni država, ki bi želela Kijevu postavljati ovire na poti v evropsko integracijo.

Dogovor o odpravi omejitev za ukrajinske kmetijske pridelke

Po Ficovih besedah je EU jamstvo za miren razvoj Ukrajine, Slovaška pa želi pomagati z lastnimi izkušnjami iz pridružitvenih postopkov in članstva v povezavi, poroča slovaška tiskovna agencija TASR. Ukrajina se je s Slovaško danes tudi dogovorila o čim hitrejši odpravi enostranskih omejitev za ukrajinske kmetijske proizvode, je po srečanju povedal Šmihal in izrazil upanje, da bodo kmalu dosegli rezultate, kot poroča portal ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform.