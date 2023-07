Fajonova: Želim si, da s tem ozemljem okrepimo tudi umetno inteligenco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fajonova je pojasnila, da ima Slovenija pri umetni inteligenci izjemno priložnost, da s svojimi inovacijami in znanjem pomaga pri preprečevanju prehranskih kriz, vremenskih katastrof in konfliktov. Pri tem je ministrica izpostavila vlogo slovenskega centra za umetno inteligenco, ki bi lahko začel delovati do konca leta.

Fajonova je pojasnila, da ima Slovenija pri umetni inteligenci izjemno priložnost, da s svojimi inovacijami in znanjem pomaga pri preprečevanju prehranskih kriz, vremenskih katastrof in konfliktov. Pri tem je ministrica izpostavila vlogo slovenskega centra za umetno inteligenco, ki bi lahko začel delovati do konca leta. Foto: STA

Slovenija si bo v odnosih z Latinsko Ameriko prizadevala tudi za sodelovanje na področju umetne inteligence, je ob prihodu na vrh EU in Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC) povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Digitalizacija bo poleg podnebnih sprememb tudi eno od ključnih področij slovenskega članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov.

Ministrica Fajonova, ki na vrhu nadomešča premierja Roberta Goloba, si bo na pogovorih v Bruslju prizadevala predvsem za več sodelovanja, med drugim v boju proti podnebnim spremembam, pa tudi na področju umetne inteligence.

To bosta sicer ključni temi slovenskega nestalnega članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov, v katerem bosta tudi latinskoameriški državi Gvajana in Ekvador, v prihodnjih dveh letih.

"Naša vloga v varnostnem svetu je posebej pomembna, ker gre za veliko število majhnih držav, ki računajo na to, da bomo nekdo, ki zna poslušati, ki zna slišati, in da bomo tudi graditelj zaupanja, mostov in pa povezovanja," je povedala Fajonova.

"Želim si, da bomo okrepili sodelovanje, ne samo, ko gre za mir, stabilnost, ženske, zaščito civilistov, ampak tudi umetno inteligenco, digitalizacijo ter pravičen zeleni in digitalni prehod," je še dejala.

O teh temah je ministrica s predstavniki latinskoameriških in karibskih držav govorila že v času kampanje za članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov. Danes in v torek bo te pogovore nadaljevala. Med drugim se bo sestala s predsednikoma Gvajane Irfaanom Alijem in Kostarike Rodrigom Chavesom Roblesom, pa tudi z zunanjimi ministri več drugih držav.

Vrh bo tudi priložnost za okrepitev gospodarskega sodelovanja, pri čemer imajo pomembno vlogo trgovinski sporazumi. Ena osrednjih tem pogovorov ob robu vrha je sporazum EU in južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur.

Slovenija je kot močno izvozno naravnana država, pa tudi spričo spreminjanja geopolitičnih okoliščin naklonjena pristopanju k trgovinskim sporazumom, je ob prihodu na vrh v Bruselj povedala Fajonova. Želi, da bi bil sporazum EU-Mercosur dosežen čim prej, je dodala.