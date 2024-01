Fajonova pred Varnostnim svetom ZN: Skrajni čas je za premirje

Fajonova se bo 24. januarja 2024 v New Yorku ob robu razprave v Varnostnem svetu OZN srečala z ministrom za zunanje zadeve Libanona Abdalahom Boujem Habibom in s predsednico Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjano Špoljarić Egger.

Fajonova se bo 24. januarja 2024 v New Yorku ob robu razprave v Varnostnem svetu OZN srečala z ministrom za zunanje zadeve Libanona Abdalahom Boujem Habibom in s predsednico Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjano Špoljarić Egger. Foto: Reuters

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je v New Yorku prvič, odkar je Slovenija postala nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN), sodelovala na ministrskem zasedanju Varnostnega sveta OZN o razmerah na Bližnjem vzhodu. V svojem nastopu se je zavzela za takojšnje premirje v Gazi in regiji ter predstavila razloge, zakaj je to tako pomembno.

"Ko govorim o premirju, imam v mislih proces, ki se začne s prekinitvijo sovražnosti na obeh straneh, in vodi k priznanju Palestine, varnosti v Izraelu, miru v regiji ter k mirnemu življenju prebivalcev vseh držav v regiji brez strahu pred terorjem," je v svojem nagovoru poudarila ministrica Tanja Fajon.

"Moje sporočilo danes je povsem jasno – premirje v Gazi in regiji je edini način, da zaščitimo civilno prebivalstvo. V več kot 100 dnevih spopadov je bilo na obeh straneh ogromno civilnih žrtev, med njimi mnogo žensk in otrok. Prebivalci Gaze se soočajo z nenehnimi napadi, poleg tega jih pesti lakota, zatočišča so prenatrpana in nevarna, civilna infrastruktura je uničena, porušen je zdravstveni sistem, nimajo dostopa do osnovnih storitev. Zgolj in samo s premirjem bo mogoče zagotoviti dostop do prepotrebne humanitarne pomoči, vzpostaviti pogoje za varno vrnitev razseljenih oseb ter preprečiti širjenje ekstremizma in ekstremističnih ideologij. Premirje je nujno tudi za vzpostavitev pogojev za mir in zagotavljanje odgovornosti, obnovo Gaze ter preprečitev širjenja konflikta v regiji," je v svojem nastopu povedala ministrica.

Slovenija obsoja vse oblike nasilja

"Naj jasno povem, da zavračamo in obsojamo nedavne izjave izraelskih oblasti, ki predlagajo množično preselitev Palestincev iz Gaze. Hkrati smo tudi zaskrbljeni zaradi razmer, v katerih živijo prebivalci Gaze: podhranjenost, pomanjkanje pitne vode in drugih najosnovnejših dobrin, širjenje bolezni in bivanje v nevarnih zatočiščih. Hiše in cele soseske so v ruševinah, ljudje so vedno znova prisiljeni bežati. Zato moramo nujno vzpostaviti pogoje za varno vrnitev ljudi, tako v Gazi, na Zahodnem bregu kot tudi v Izraelu in Libanonu," je še povedala ministrica.

Poudarila je, da je že večkrat povedala, da Slovenija obsoja vse oblike nasilja. "Zato smo 7. oktobra 2023 ostro obsodili teroristični napad Hamasa kot tudi vse nadaljnje napade na Izrael. Ob tej priložnosti ponovno pozivam k takojšnji izpustitvi vseh talcev. Spopadi in desetletja trajajoče napetosti nikomur v regiji ne zagotavljajo miru in varnosti. Zato ponavljam svoj poziv, da se čim prej začnejo priprave na mednarodno mirovno konferenco, ki bi celovito obravnavala rešitev dveh držav. Izjemno me skrbi, da se izraelsko–palestinski konflikt že izrablja kot 'izgovor' za nadaljnje zaostrovanje razmer v regiji, na Zahodnem bregu, ob modri črti, v Rdečem morju in drugod po svetu. Napetosti naraščajo in kmalu bomo dosegli točko, s katere ne bo poti nazaj," je dodala ministrica.

"26 tisoč žrtev – Palestincev in Izraelcev – ni statistika. Vsakdo je imel svoje življenje, družino, sanje, upanje in načrte. Najboljši način, da se poklonimo žrtvam konflikta, je, da poiščemo pot do miru," je v zaključku še povedala Fajonova.