Evtanazijo omogočili za otroke vseh starosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Konec življenja je edina razumna alternativa otrokovemu neznosnemu in brezupnemu trpljenju," je zapisano v izjavi vlade.

"Konec življenja je edina razumna alternativa otrokovemu neznosnemu in brezupnemu trpljenju," je zapisano v izjavi vlade. Foto: STA

Na Nizozemskem bodo razširili pravila o evtanaziji. Odslej bo omogočena otrokom vseh starosti, tudi od enega do 12 leta starosti, ki neznosno trpijo in nimajo upanja za izboljšanje, piše The Guardian.

Nizozemska bo razširila predpise o evtanaziji, da bodo vključevali možnost zdravniške pomoči pri smrti neozdravljivo bolnih otrok, starih od enega do 12 let.

Nova pravila bi veljala za od pet do deset otrok na leto, ki neznosno trpijo zaradi svoje bolezni, nimajo upanja na izboljšanje in jim paliativna oskrba ne more prinesti olajšanja, je v petek sporočila vlada.

"Konec življenja je edina razumna alternativa otrokovemu neznosnemu in brezupnemu trpljenju," je zapisano v izjavi vlade.

Nizozemska je evtanazijo legalizirala leta 2002

Nizozemska je leta 2002 postala prva država na svetu, ki je legalizirala evtanazijo pod strogimi pogoji. Vse primere je treba prijaviti zdravstvenim odborom. Zakon je doslej že predvideval možnost evtanazije za neozdravljivo bolne dojenčke do prvega rojstnega dne in za otroke, starejše od 12 let.

Podatki regionalnih revizijskih odborov poročajo o enem primeru evtanazije mladoletnika, starega med 12 in 16 let. Primer izhaja iz leta 2022.

Nizozemska ne bo prva, ki bo zdravnikom dovolila pomoč pri smrti otrok vseh starosti. Belgija to dovoljuje že od leta 2014.