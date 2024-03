Evropski liberalci s predstavitvijo skupine vodilnih kandidatov začenjajo volilno kampanjo

Evropski liberalci, zbrani v politični skupini Renew, se bodo danes zbrali na predvolilnem dogodku v Bruslju, na katerem bodo predstavili skupne programske točke in skupino vodilnih kandidatov za junijske volitve v Evropski parlament.

Evropski liberalci bodo tudi na tokratnih volitvah nastopili s skupno platformo, v kateri bodo sodelovali Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (Alde), Evropska demokratska stranka (EDP) in posamezne nacionalne stranke, kot sta stranka francoskega predsednika Emmanuela Macrona Preporod in stranka premierja Roberta Goloba Gibanje Svoboda.

Na današnjem dogodku ob začetku volilne kampanje pod sloganom Renew Europe Now (Prenovimo Evropo zdaj) bodo predstavili skupino vodilnih kandidatov za najvišje položaje v institucijah EU, ki bodo liberalno družino zastopali na predvolilnih dogodkih in soočenjih z vodilnimi kandidati drugih političnih družin, piše na spletni strani Aldeja.

T. i. Ekipo Evropa bodo sestavljali predsednica politične skupine Renew v Evropskem parlamentu Valerie Hayer iz vrst stranke Preporod, poslanka nemškega parlamenta iz liberalne stranke (FDP) Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ki zastopa Alde, in generalni sekretar EDP iz Italije Sandro Gozi. Gozi sicer trenutno v Evropskem parlamentu zastopa Francijo.

Na srečanju v Bruslju bodo liberalci, ki se bodo na volitvah glede na javnomnenjske raziskave spletnega portala Politico borili za tretje mesto s skrajno desnima političnima skupinama, potrdili tudi skupna programska izhodišča.